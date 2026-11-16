Huelga de trenes de Renfe el 17 de noviembre: consulta las cancelaciones y los servicios mínimos

Una pantalla en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 10 de noviembre de 2026- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ahora dirige Carlos Cuerpo, ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para el próximo martes, 17 de noviembre, en toda España.

¿POR QUÉ SE CONVOCA LA HUELGA?

El 13 de noviembre, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) valoró los "avances técnicos" que se habían producido en una nueva reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero precisó que faltaban por aprobar "cuestiones esenciales" y advirtió de que mantendría las movilizaciones hasta observar soluciones "aprobadas y publicadas".

Los maquinistas ya habían participado en dos jornadas de huelga recientes, los días 10 y 11 de noviembre, esta última en el marco de la huelga general convocada en todo el país.

Así, Semaf mantiene los paros convocados para el día 17 de noviembre y la huelga del 23 de este mes, que pospuso desde el jueves 12 con motivo del decreto que aprobó el Gobierno con medidas de seguridad ferroviaria y para ofrecer un "margen estricto" a la negociación con el Ejecutivo de cara al resto de acuerdos pendientes.

El sindicato de maquinistas defiende el cumplimiento de los acuerdos firmados en febrero entre los sindicatos y el Gobierno para el refuerzo del mantenimiento de las redes y un aumento en las plantillas.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS MÍNIMOS?

En Cercanías los servicios mínimos se establecen por franjas horarias, el 75% en hora punta y el 50% el resto del día.

En concreto, Renfe informa en una nota de prensa de que los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas. Durante el resto de la jornada, circulará el 50% de los trenes habituales.

En cuanto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías, de su lado, se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

Renfe lamenta de antemano los perjuicios que pueda ocasionar a los viajeros esta huelga, convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (ALFERRO).

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS?

Los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga convocada por los maquinistas de Renfe tienen derecho a la devolución del billete, a comida y alojamiento si lo necesitan, a un transporte alternativo y a una indemnización si procede, según ha recordado Facua-Consumidores en Acción.

Comida y alojamiento:

Si los retrasos son superiores a 60 minutos, la empresa tiene que ofrecer gratuitamente comidas y refrigerios, en una medida adecuada al tiempo de espera, según explica Facua.

En el caso de que el consumidor requiera una estancia de una o más noches, la empresa ferroviaria deberá proporcionar también alojamiento en un hotel u otro lugar, y transporte entre la estación de ferrocarril y el lugar de alojamiento.

Devoluciones o transporte alternativo:

Las operadoras con trayectos en tren que se hayan visto afectados por cancelaciones o retrasos de al menos 60 minutos -ya sea en la salida o en la llegada al destino- están obligadas a ofrecer a todos los consumidores tres opciones.

En concreto, los pasajeros tienen derecho al reintegro del importe total del billete, la continuación del viaje en condiciones de transporte comparables lo antes posible, o la continuación del viaje por una vía alternativa

Según explica Facua, cuando no se hayan comunicado al viajero las posibilidades de continuación del viaje por una vía alternativa dentro de los 100 minutos siguientes a la salida prevista, el viajero tendrá derecho a celebrar dicho contrato con otros proveedores de ferrocarril, autocar o autobús. En estos casos, la empresa ferroviaria tiene la obligación de reembolsar al pasajero los costes derivados necesarios.