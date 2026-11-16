Von der Leyen asegura que Europa mantendrá la "máxima presión" sobre Rusia durante los diálogos sobre Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (izq.), conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (der.), durante la novena cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Dublín, Irlanda. - Li Mangmang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado este domingo que Europa participará "activamente" en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia a través del formato 'E5 + UE' --integrado por representantes de las instituciones comunitarias junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia--, asegurando que mientras tanto mantendrán el "máximo apoyo" a Kiev y la "máxima presión" sobre Moscú.

Así lo ha trasladado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes tras mantener una conversación con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, a quien ha agradecido sus "incansables esfuerzos para poner fin a esta brutal guerra".

"Esta noche, Alexander Stubb y yo hemos hablado sobre las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Europa participará activamente en este proceso a través del formato 'E5 + UE'. Mientras tanto, garantizaremos el máximo apoyo a Ucrania y la máxima presión sobre Rusia", ha señalado Von der Leyen.

Asimismo, ambos dirigentes han abordado el proceso de ampliación del bloque comunitario en vísperas del Foro de Ampliación de la UE que se celebra este lunes, coincidiendo en que "una Unión más grande y fuerte creará una Europa más próspera e independiente".

El mensaje de Von der Leyen se produce después de que los líderes de los Veintisiete acordaran el pasado viernes en la cumbre de Dublín la creación de este equipo negociador europeo ante la falta de consenso para designar un único interlocutor, ampliando así el anterior formato 'E3' (Alemania, Francia y Reino Unido) con la incorporación de Italia y Polonia, además de enviados de la Comisión y del Consejo Europeo.

Por su parte, los emisarios especiales de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, aseguraron tras sus últimos contactos en Moscú y Dublín que Washington trabaja para integrar directamente a los socios europeos en la próxima ronda de negociaciones trilaterales, si bien el Ministerio de Exteriores ruso ha puesto en duda que el Kremlin haya aceptado dicha participación.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reveló este sábado que los negociadores estadounidenses han planteado sobre la mesa la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN a cambio de renunciar al Donbás y ceder el territorio a Rusia, una opción que el mandatario ucraniano ha condicionado a la celebración de un referéndum y a la existencia de garantías de seguridad y fondos para la reconstrucción.