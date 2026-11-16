Muere un joven de 22 años tras sufrir heridas por arma blanca en un apartahotel en San Blas (Madrid)

Los servicios médicos confirman el fallecimiento de un joven de 22 años tras sufrir heridas por arma blanca en un apartahotel en San Blas-Canillejas
Los servicios médicos confirman el fallecimiento de un joven de 22 años tras sufrir heridas por arma blanca en un apartahotel en San Blas-Canillejas - EMERGENCIAS SUMMA 112
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 8:28
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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca en el torax y el brazo en un apartahotel en la calle Lola Flores de Madrid, en el barrio de San Blas-Canillejas.

Según ha informado Emergencias SUMMA 112, los servicios de emergencia han recibido una llamada a las 01.25 horas del apartahotel avisando del suceso. Sin embargo, cuando los sanitarios han llegado hasta el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en parada cardiorespiratoria y los servicios médicos no han podido revertir la situación.

Asimismo, un psicólogo del Summa 112 se ha desplazado hasta el apartahotel. Ahora la Policía Nacional investiga ahora lo ocurrido.

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