Elecciones generales 2026, en directo: últimas encuestas del 29N y reunión de Sánchez con Lula da Silva

Archivo - El presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva a su llegada a un almuerzo en el Palacio Real de Madrid, a 26 de abril de 2023, en Madrid (España). - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que viajará a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras poner fin su agenda en el marco la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la cancelación por parte del PSOE del acto en el que iban a participar ambos el lunes debido a una afonía del mandatario brasileño.

Así lo ha hecho saber el propio Lula tras participar en la cumbre, en cuyo contexto ha mantenido una reunión con el primer ministro de Canadá y prevé hacer lo propio con el jefe de Gobierno de Singapur.

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