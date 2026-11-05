Unos 400 delegados sindicales se reúnen en una asamblea en Sevilla para preparar la huelga general del 11N

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, atiende a los medios antes de la asamblea de delegados en la sede regional en Sevilla. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 400 delegados sindicales se han dado cita este jueves en el Auditorio Cartuja de la capital hispalense para preparar la huelga general del 11 de noviembre bajo el lema 'Que la vivienda no se coma tu salario'.

Según han informado los sindicatos UGT-A y CCOO-A en una nota, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha realizado un llamamiento a la movilización de la clase trabajadora durante la atención a medios previa a la asamblea. Acompañado por el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, Martín ha explicado que la asamblea tiene como objetivo trasladar a los delegados los argumentos y reivindicaciones de una convocatoria que considera imprescindible ante el deterioro de las condiciones de vida de miles de familias trabajadoras.

Al hilo, ha manifestado que "los salarios de los trabajadores de este país están secuestrados por una inflación galopante, por el bloqueo de la negociación colectiva y por una situación de la vivienda y del alquiler que se está comiendo nuestras nóminas".

En este contexto, el secretario general de UGT Andalucía ha advertido de que el incremento de los precios, las dificultades para acceder a una vivienda y la falta de avances en la negociación salarial están provocando que muchos trabajadores, "pese a tener un empleo, no puedan afrontar sus necesidades básicas". Además, ha criticado el bloqueo de la negociación colectiva por parte de la patronal y ha exigido que los beneficios empresariales se traduzcan también en mejoras para las plantillas. "No puede ser que las empresas estén generando beneficios y se los queden única y exclusivamente ellas".

Asimismo, ha añadido que "la riqueza también pertenece a quienes la generamos, los trabajadores" y ha defendido la negociación colectiva como instrumento fundamental para "garantizar un reparto equilibrado y justo de la riqueza".

Por su parte, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha señalado que la asamblea celebrada pretende informar y concienciar a los delegados sobre la necesidad de secundar la huelga general del 11 de noviembre. Así, ha defendido que existen razones sociales y laborales más que suficientes para la movilización, especialmente ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras y el deterioro de los servicios públicos.

Además, ha advertido de que las subidas salariales registradas en determinados sectores no están siendo suficientes para compensar el incremento del coste de la vida. "Es verdad que los salarios han subido, pero esos salarios ya no te permiten comprar lo que comprabas, hacer lo que hacías o cubrir las necesidades básicas de tu hogar", ha explicado.

El secretario general de UGT Sevilla ha insistido en que la huelga no responde únicamente a las reivindicaciones de los trabajadores, sino también a la defensa del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, ha mostrado su preocupación por el deterioro de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y los servicios sociales, y ha advertido de las consecuencias de avanzar hacia la privatización de servicios esenciales.

Así, Ginés ha reivindicado el papel de los sindicatos de clase en la defensa del Estado del bienestar y ha recordado que las decisiones políticas afectan directamente a los salarios, las pensiones, la salud laboral y las condiciones de vida de la ciudadanía. "Cuando se exigen derechos y mejoras, necesariamente hay que acudir a la política, porque son las instituciones las que regulan los salarios mínimos, las pensiones o las condiciones laborales", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que la huelga del 11 de noviembre debe servir para reclamar respuestas frente a un modelo económico y social que, a su juicio, no está dando soluciones a los problemas cotidianos de las familias.

Por su parte, CCOO Andalucía ha intensificado su hoja de ruta de cara al 11N para articular una respuesta masiva frente al bloqueo salarial, la especulación en materia de vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos.

En este sentido, el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha resaltado las 54 asambleas realizadas en plazas, pueblos y centros de trabajo a lo largo y ancho de la provincia y el trabajo que las mujeres y hombres de CCOO están realizando para organizar y extender la Huelga General. Una movilización necesaria ya que, como ha avisado Aristu, "en Sevilla hay 300.000 personas cuyos salarios están bloqueados por la cerrazón de esta patronal".

Asimismo, el secretario general de CCOO de Sevilla ha situado la problemática habitacional en el centro de las reivindicaciones sindicales. En esta línea, Aristu ha manifestado que "a partir del día 10 la gente ya no ve cómo poder acabar el mes en condiciones de dignidad".

Paralelamente, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha urgido a recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores de Andalucía. La responsable sindical ha manifestado que "desde el año 2013, hasta el año 2026, el precio de la vivienda ha crecido en Andalucía un 105%, mientras que los salarios de los trabajadores tan solo han aumentado un 27%".

Igualmente, la secretaria general de CCOO de Andalucía también ha alertado sobre la pérdida de recursos motivada por los beneficios fiscales a las rentas altas que está impulsando el Gobierno andaluz. López ha remarcado que "otra vez su política fiscal de rebaja a esa minoría pudiente quita 280 millones de euros de unos presupuestos públicos que vendrían muy bien para sustentar nuestros servicios esenciales".

Por otro lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha concretado las exigencias del sindicato en materia salarial para compensar los márgenes de las empresas. Sordo ha aseverado que "la gente no llega a fin de mes porque las empresas generan más beneficios que nunca y esto es un escándalo, que tiene que ser compensado con un fuerte incremento de los salarios".

Finalmente, el secretario general de CCOO ha resaltado el éxito del 11N al que ya se han adherido más de 3.400 comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales. De este modo, Sordo ha concluido que "para que en España realmente los precios de la vivienda sean asequibles para el conjunto de la población, necesitamos una gran infraestructura pública de vivienda a precios protegidos".