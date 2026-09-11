Unos 50 voluntarios colaboran a una 'Vuelta al Cole Solidaria' en Córdoba, Puente Genil, Baena y Lucena

Voluntarios en la 'Vuelta al Cole Solidaria'. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas voluntarias de Córdoba, Lucena, Baena y Puente Genil participan este viernes y sábado en una nueva edición de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria', impulsada por Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja Española.

Según ha informado la institución humanitaria en una nota, el objetivo de esta iniciativa, que se celebra en más de 200 hipermercados Carrefour de toda España, pasa por facilitar el acceso a material escolar a familias que afrontan dificultades económicas en el inicio del curso.

"El inicio del curso es un momento ilusionante para cualquier niño, pero para muchas familias supone también una importante preocupación económica. Con esta campaña queremos que ningún menor vea limitada su participación en el colegio por falta de material escolar. Cada cuaderno, mochila o lápiz donado contribuye a generar igualdad de oportunidades", ha explicado Elena Lambert, técnica provincial de Cruz Roja Juventud en Córdoba.

Los centros Carrefour de la provincia que participan en este programa son los de La Sierra y Zahira en Córdoba y los de Lucena, Puente Genil y Baena. En todos ellos se instalará una mesa atendida por voluntariado de Cruz Roja, que recogerá el material escolar (mochilas, cuadernos, lápices, bolígrafos o rotuladores, entre otros) que done la ciudadanía.

"La solidaridad de la ciudadanía cordobesa siempre responde cuando se trata de apoyar a la infancia. Confiamos en que esta nueva edición vuelva a demostrar que pequeños gestos pueden tener un gran impacto en la vida de muchas familias", ha añadido Lambert.

En toda España, Carrefour arranca esta acción con la donación directa de 100.000 euros en material escolar, cantidad a la que habrá que sumar las aportaciones que realice la clientela durante estos días.

Una vez concluida la recogida, la institución humanitaria se encargará de distribuir el material escolar entre menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la provincia.

El pasado año, gracias a la donación directa de la compañía y a las contribuciones de la ciudadanía, Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja material escolar valorado en 337.033 euros. Una cantidad que permitió cubrir las necesidades de más de 12.300 niñas y niños en situación de vulnerabilidad en toda España.

Los interesados en colaborar podrán hacerlo durante todo el fin de semana mediante la donación de material escolar nuevo en los centros Carrefour participantes de la provincia.