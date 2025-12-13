El 88% de los animales de compañía en Córdoba, que aumenta casi un 5,5% su número de mascotas, son perros

Archivo - Perros. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Córdoba registra un total de 267.342 animales de compañía, el 88% de ellos perros, lo que supone un 5,47% más que en el pasado año 2024, cuando el dato era de 253.477. Asimismo, el número actual representa aproximadamente el 10,6% de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con cerca de 2,5 millones de mascotas.

Así se extrae de los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), actualizados a fecha de 5 de diciembre y facilitados desde la Junta de Andalucía a Europa Press, de donde se desprende, igualmente, que los perros son las mascotas favoritas de los cordobeses, pues se registran 235.004, casi el 88% de la provincia. Tras los perros, Córdoba registra 30.270 gatos y 1.753 hurones como animales de compañía, a los que se suman otras 315 mascotas de diversas especies.

En cuanto a los perros, cabe destacar que 5.284 ejemplares son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP), entre los que se encuentran los perros Pit Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

Los 267.342 animales de compañía registrados en la provincia de Córdoba en el presente año 2025 refleja una tendencia al alza en los últimos cuatro años, pues el pasado año los cordobeses tenían 253.477 mascotas, mientras que en los años 2023 y 2022 se registraron 243.163 y 238.287 animales, respectivamente.

Igualmente, los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal muestran que Córdoba es la cuarta provincia andaluza en número de animales de compañía pues, con 267.342 mascotas, se encuentra por detrás de Málaga (552.679), Sevilla (512.795) y Cádiz (370.021). Por el contrario, tienen menos animales que Córdoba las provincias de Granada (261.820), Jaén (200.181), Almería (194.933) y Huelva (166.361).

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El Registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.