Abascal asiste este jueves en Málaga al acto con cabezas de lista de Vox, de los que cambian dos respecto a 2022

Manuel Gavira y Santiago Abascal - VOX

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participará este jueves en Málaga en el acto de presentación de los cabezas de lista del partido por las ocho provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. De los ocho cabezas de lista repiten seis con respecto a los comicios del 19 de junio de 2022, entre ellos, el candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, por Cádiz, mientras que cambian dos, los de Córdoba y Granada.

En un comunicado, Vox ha dado a conocer los cuatro primeros puestos de las candidaturas por las provincias andaluzas, aunque de Almería y Málaga informa de los seis primeros.

Repiten como cabezas de lista, además de Gavira, Rodrigo Javier Alonso, por Almería; Rafael Segovia, por Huelva; Benito Morillo, por Jaén; Antonio Sevilla, por Málaga, y Javier Cortes, por Sevilla.

Cabe destacar la incorporación como número dos en la lista por Sevilla de la actual portavoz del grupo municipal de Vox en el ayuntamiento de la capital, Cristina Peláez.

En cuanto a las provincias de Córdoba y Granada, se estrenan como cabezas de lista Paula Badanelli Berriozábal y Beatriz Sánchez Agustino, respectivamente.

En las elecciones andaluzas de junio de 2022, la cabeza de lista por Granada fue Macarena Olona, que también era la candidata a la Presidencia de la Junta. Olona renunció en agosto de ese año a su escaño en el Parlamento andaluz.

En la candidatura de Granada para las elecciones del 17 de mayo, repiten respecto a 2022, Ricardo López Olea, como número dos, y Cristina Alejandra Jiménez, como número tres.

En cuanto a Córdoba, en los comicios de hace cuatro años el cabeza de lista fue Alejandro Hernández, que no aparece en los cuatro primeros puestos de la candidatura para el 17 de mayo facilitados por Vox.

"Combinan experiencia política y perfiles profesionales", según ha manifestado Vox sobre sus candidatos.

Las candidaturas serán aprobadas de manera definitiva este jueves por el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que se reunirá, junto al Comité de Acción Política, a partir de las 12,00 horas, en el Parador de Málaga. Al término de la reunión, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, informará a los medios de comunicación.

A las 19,30 horas, los candidatos serán presentados en un acto público en el que intervendrán Santiago Abascal y Manuel Gavira, en la Plaza de Mateo Luzón de Málaga.