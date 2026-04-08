Firmado el primer convenio colectivo provincial para el personal de la sanidad privada en Huelva

Acto de la firma del convenio colectivo para el sector de la sanidad privada en la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y USO y la Asociación Provincial de Empresas Sanitarias de Huelva han firmado el primer convenio colectivo para el sector de la sanidad privada en la provincia de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este convenio ha sido suscrito tras casi dos años de negociaciones entre la parte Social, conformada por el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. en Huelva; UGT Servicios Públicos de Huelva y la Federación de Atención a la Ciudadanía USO en Huelva y la parte Empresarial representada por la Asociación Provincial de Empresas Sanitarias de Huelva.

La vigencia del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027 y sus efectos económicos se retrotraerán con carácter general a enero de 2025, regulándose en este acuerdo las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de un sector que experimenta en la actualidad un importante desarrollo en la provincia de Huelva.

El primer convenio colectivo provincial de la sanidad privada en Huelva será de aplicación en las empresas y establecimientos sanitarios de hospitalización, consultas profesionales de cualquier especialidad sanitaria y de asistencia sanitaria, incluida la de atención urgente y/o domiciliaria. También atiende a los laboratorios de análisis clínicos, centros y consultas para la aplicación de tratamientos de carácter sanitario como las de fisioterapia, de diagnóstico por imagen, así como clínicas dentales y oftalmológicas, gabinetes de psicología y psiquiatría, centros y consultas quirúrgicas.

El acto de firma del presente acuerdo colectivo para los trabajadores de las empresas de la sanidad privada en Huelva se ha celebrado en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, contando con la presencia de su presidente, José Manuel Gómez, en la Delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva.