Abascal (Vox) protagoniza este viernes en Granada su segundo acto de precampaña del 29N en Andalucía

Imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña. A 11 de octubre de 2026 en Estepona (Málaga). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, protagonizará este viernes, 6 de noviembre, en Granada su segundo acto público en Andalucía en el marco de la precampaña de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Este acto se celebrará a partir de las 19,00 horas en el Palacio de Congresos de la capital granadina, según se indica en el cartel que sobre este evento han difundido desde Vox por redes sociales.

Santiago Abascal visitó Andalucía el primer fin de semana posterior al anuncio del adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó el lunes 5 de octubre, cuando dio a conocer su decisión de que las elecciones generales se celebrarían el próximo 29 de noviembre, varios meses antes de lo previsto.

De esta manera, el líder y candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno en dichos comicios abrió su precampaña con un acto en Estepona (Málaga) que se celebró el domingo 11 de octubre, y en el que también intervino el vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Santiago Abascal tuvo una presencia destacada en la campaña electoral que Vox desarrolló de cara a los comicios andaluces del pasado 17 de mayo, tras los que Andalucía se convirtió en una de las cuatro autonomías que Vox cogobierna con el PP, junto con Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En dichos comicios del 17M, Vox obtuvo 15 parlamentarios, uno más que en los anteriores de 2022, que, sumados a los 53 conseguidos por el PP-A, otorgan a la coalición de gobierno que sustenta la Junta una holgada mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.