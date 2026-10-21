El abastecimiento de minerales a Europa y la aplicación de tecnologías protagonizan el debate científico del MMH 2026

Comité científico del MMH 2026 reunido en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. - AMINER

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El reto de abastecer de minerales a Europa, la aplicación a casos reales de innovaciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial, y la licencia social son algunos de los temas abordados en las mesas redondas que se han celebrado durante las dos primeras jornadas del MMH 2026, el encuentro internacional sobre minería que se celebra hasta mañana en Sevilla. Organizado por la asociación de minería metálica Aminer, el MMH abordará en sus ocho mesas redondas temáticas los retos que enfrenta el sector durante toda su cadena de valor. A éstas se suman otras dos mesas redondas territoriales, que analizará la situación de la minería en Huelva, cuna de la minería metálica, y en Galicia, la comunidad autónoma invitada a esta edición del encuentro.

En la mesa 'El Mundo ante el reto de los minerales críticos: ¿capacidad real o dependencia estructural?', los ponentes han recordado que en el nuevo orden mundial la minería debe ser concebida de forma planetaria y con un estricto respeto a los ecosistemas, desde el planeta a las sociedades y las personas, un compromiso que tiene pendiente el desafío de explicar a la ciudadanía cómo conseguirlo, ha informado Aminer en una nota.

Sobre la capacidad real de Europa de alcanzar los objetivos de autoabastecimiento de materias primas fundamentales establecidos en las nuevas normativas comunitarias, los panelistas se han mostrado optimistas, aunque Europa debe fortalecer su industria y salir a otros mercados para alcanzar el objetivo de reducir la dependencia de terceros países. Un objetivo que implica retos como incrementar la confianza en los recursos propios europeos, buscar alianzas en el exterior y acometer nuevos proyectos mineros que garanticen el suministro en el futuro.

En cuanto a las dificultades operativas, los participantes han coincidido en que para cualquier desafío pueden encontrarse soluciones técnicas que respeten los altos estándares de exigencia de la normativa comunitaria. En la mesa 'Licencia social, la perspectiva del sector en las comarcas mineras', los alcaldes de municipios mineros han destacado la importancia de establecer durante toda la vida del proyecto una comunicación transparente y fluida con las administraciones locales, que permita informar a la ciudadanía sobre las repercusiones de esta actividad. En este sentido, han subrayado las preocupaciones medioambientales, que deben ser atendidas para garantizar la tranquilidad en estas poblaciones.

Los regidores también han llamado la atención sobre la necesidad de diversificar la actividad económica en los municipios mineros y evitar que el desarrollo se concentre únicamente en la minería, para reducir el impacto en la población del cese o la reducción de la actividad minera. Por su parte, en la sesión 'La mina digital: IA, automatización y datos en la toma de decisiones' se ha coincidido en que la aplicación de nuevas tecnologías en operaciones mineras exige garantizar previamente la seguridad y la ciberseguridad, por encima de cualquier innovación.

También se ha insistido en que las tecnologías deben aplicarse para solucionar problemas existentes, y aplicarse garantizando el estricto cumplimiento de los estándares de las compañías, su ajuste a las infraestructuras que deben soportarlas y su integración en las operaciones. Finalmente, se ha indicado que, además de ser eficiente, la tecnología debe tener precios competitivos para resultar rentable a las empresas.

La jornada ha concluido con otras dos mesas de debate centradas en las dificultades que encuentran los proyectos mineros desde la fase de exploración hasta llegar la de operación, analizando casos de éxito y proyectos que no han llegado a su fin; y en los aspectos jurídicos y fiscales aplicables a la minería.

Junto a las mesas temáticas, las primeras jornadas del MMH 2026 han acogido la celebración de la mesa redonda territorial 'Galicia, territorio estratégico para una minería de vanguardia', una región con una larga tradición minera y líder nacional en producción de materiales como pizarra y granito, que aborda el desafío de poner en valor sus reservas de materias primas críticas a través de una minería sostenible y socialmente aceptada. En concreto, Galicia ha detectado la presencia de 18 de los 34 minerales considerados esenciales por Europa para garantizar la autonomía estratégica y la transición digital, por lo que la Xunta de Galicia está impulsando concursos de adjudicación de derechos mineros caducados, permisos de investigación y la concesión de explotaciones directas.

En paralelo, la Xunta ha aprobado una normativa que obliga a que las operaciones mineras reviertan a la sociedad parte del beneficio generado, mediante una ley que establece que las empresas deben adoptar compromisos sociales y económicos que repercutan en la ciudadanía de forma apreciable, cuyos resultados deben ser medibles de forma objetiva. El programa científico se completará mañana, en la tercera y última jornada del MMH 2026, con otras tres mesas redondas temáticas en torno a inversiones, infraestructuras y cierre ordenado de operaciones mineras, así como la mesa territorial de Huelva.

La agenda incluye 64 paneles científicos sobre temáticas tan diversas como la prevención de accidentes y la seguridad en las operaciones, la investigación en torno al reciclaje, la vigilancia ambiental o la gestión del talento. En la vertiente divulgativa, el MMH 2026 ha recibido la visita de más de 300 estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de la ESO, procedentes de varios centros escolares, que participaron en actividades de ocio y formativas, entre otras un taller de bateo, consistente en tamizar el agua para detectar pepitas de pirita con el método tradicional que utilizaban los antiguos buscadores de oro.