El absentismo laboral genera pérdidas de 220 millones para las empresas granadinas

Archivo - El absentismo laboral genera pérdidas por 220 millones de euros para las empresas granadinas. - Europa Press - Archivo

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral alcanza en la provincia de Granada al 5,1% de las jornadas, lo que supone ya un máximo histórico, y un crecimiento del 44% desde 2018. Además, estas faltas de asistencia de los trabajadores a sus puestos se traducen en unas pérdidas económicas de 220 millones de euros para las empresas granadinas.

Así se deduce de los datos aportados a Europa Press por la decana del Colegio de Economistas de Granada, Silvia Membrive, quien detalla que el hecho de que el absentismo laboral alcance el 5,1% del total de jornadas sitúa a la provincia en el tercer puesto del ránking andaluz tras Huelva y Sevilla.

Membrive señala que el absentismo laboral en su conjunto ha experimentado un crecimiento alarmante: "Hemos crecido un 44%" desde 2018 hasta la actualidad, lo que refleja la magnitud del problema en la provincia".

El coste económico del absentismo ha alcanzado cifras desorbitadas en Granada al superar los 450 millones euros al año, una cantidad que ha duplicado la registrada en 2018, según ha precisado la decana del Colegio de Economistas, quien ha subrayado que "220 millones se pierden directamente por parte de las empresas granadinas".

El sector público ha mostrado una incidencia mayor en el número de bajas, con un 14% más que en el sector privado. La duración de las bajas también presenta diferencias sustanciales entre ambos sectores, ya que la media en el sector público esta en 59 días, frente a los 46 en los que están los trabajadores del ámbito privado.

Aunque el sector privado asume directamente gran parte de los costes, Membrive ha enfatizado que "el coste del absentismo laboral para los dos sectores al final se paga con dinero público", ya que la administración también contribuye a financiar las bajas en el sector privado, mientras que en el sector público "se paga con dinero de todo y son unos servicios públicos que al final se acaban resintiendo".

Las empresas granadinas sufren múltiples consecuencias del absentismo laboral, y la decana del Colegio de Economistas destaca en primer lugar la rentabilidad, puesto que "cuando un trabajador falta en la empresa, al final la empresa sigue pagando esas cotizaciones y sigue pagando una parte, normalmente los complementos que exigen los convenios colectivos, del sueldo", lo que genera un coste sin producción equivalente.

A ello se añade, el factor humano que también se ve afectado significativamente, ya que el absentismo laboral genera "esa carga extra que recae siempre sobre los mismos, y que se acaba notando en el clima que se genera en la empresa, en la productividad de todo el equipo".

Y, por último, también hay un problema derivado del hecho de que a las empresas les resulta muy difícil encontrar un perfil cualificado para cubrir una baja, máxime cuando la necesidad de incorporarlo resulta urgente.

Las pequeñas y medianas empresas granadinas sufren de manera particular este problema, especialmente porque a una empresa, por ejemplo, de cinco trabajadores, una sola ausencia ya le está suponiendo un 20% de merma en mano de obra, lo que resulta crítico en un tejido empresarial donde la inmensa mayor parte de las empresas son pymes.

La decana de los economistas granadinos advierte por último de que el absentismo es un problema de toda la sociedad, y propone medidas como avanzar en el control de la gestión, realizar un seguimiento más exhaustivo del trabajador, así como "poner sobre la mesa" medios para su pronta incorporación al ámbito laboral o para acortar los tiempos de asistencia sanitaria. Por último, insiste en que "es necesario tomar muy en serio un problema que al final repercute en toda la sociedad".