Un accidente entre un turismo y una furgoneta deja siete heridos en La Carlota (Córdoba)

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

Un total de siete personas han resultado heridas a causa de una colisión entre un coche y una furgoneta registrado a primera hora de la mañana en el municipio cordobés de La Carlota, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente ha tenido lugar pasadas las 7,00 horas en la avenida Carlos III, a la salida de La Carlota, y se han visto implicados un turismo y una furgoneta, según el aviso trasladado por Policía Local al centro de coordinación de emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

Los heridos son todos hombres con edades comprendidas entre los 20 y 47 años. De ellos, seis han sido evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Reina Sofía.