Trasladado un joven a Valdecilla por la mordedura de una víbora en un campamento cerca de Puentenansa

Traslado de un joven de 20 años tras la mordedura de una víbora - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años tuvo que ser trasladado el lunes al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por la mordedura de una víbora en un campamento cerca de Puentenansa (Rionansa).

El joven se encontraba dentro de una tienda de campaña cuando la víbora le mordió en el dedo índice de la mano izquierda, según ha informado el Gobierno regional.

La reacción alérgica le afectó solo a la mano y el joven se encontraba bien para caminar.

El Centro de Atención a Emergencias 112, a petición de los sanitarios del 061, movilizó el helicóptero para recoger al afectado en Rionansa y llevarlo hasta el aeropuerto Seve Ballesteros. Una vez allí fue trasladado a Valdecilla.