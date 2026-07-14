David Sánchez | Directo: Sumar ve "desproporcionada" la condena: "Ponen muy difícil creer en el Estado de Derecho"

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 14 julio 2026 13:22
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MADRID 14 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

Sigue en directo la última hora de la sentencia a David Sánchez

Puente avisa tras el fallo contra el hermano: se tensan "las costuras de las instituciones" para "derribar al Gobierno"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "esta época se estudiará" como "aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales" para "derribar a un Gobierno", justo después de que se conociera la sentencia contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le inhabilita durante 9 años para un empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Rufián ve "una sobrada" la condena al hermano de Sánchez "por la cara" y augura que pasará lo mismo con Begoña Gómez

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una sobrada importante" la pena de nueve años de inhabilitación impuesta "por la cara" a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y augura que también será condenada la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

Vox afirma que la condena a David Sánchez "demuestra" que en el PSOE "son unos chorizos y unos cacos"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, cree que la condena a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por cooperación para la prevaricación "demuestra" que en el PSOE "son unos chorizos" que se lucran del dinero público.

Sumar ve "desproporcionada" la condena al hermano de Sánchez: "Ponen muy difícil creer en el Estado de Derecho"

Sumar considera "desproporcionada" la pena de nueve años de inhabilitación impuesta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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