Francia - España, semifinales del Mundial: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador de la selección española Lamine Yamal. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol buscará este martes alcanzar la segunda final de su historia en un Mundial, un reto que le exige batir una vez más a Francia, rival que seguramente se ha mostrado como la más fuerte y sólida desde el inicio del campeonato y que tendrá ganas de revancha tras los últimos reveses contra la 'Roja'.

POSIBLES ALINEACIONES

Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembélé, Olise, Doue; y Mbappé.

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Francia y España en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará el martes 14 de julio a las 21.00 horas en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos).

DÓNDE VER

El duelo entre los galos y la 'Roja' se podrá ver por televisión a través de los canales La 1 y DAZN Mundial.