Acepta ocho años y nueve meses de cárcel por incendiar en Jódar (Jaén) una casa con su expareja y el hijo de ésta dentro

El acusado de incendiar una casa en Jódar con su expareja dentro se declara culpable ante el tribunal y se conforma con la pena de ocho años y nueve meses de cárcel - EUROPA PRESS

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha aceptado penas que suman ocho años y nueve meses de cárcel por haber incendiado en 2024 una casa con su expareja y el hijo menor de ésta dentro. Ha sido en el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén donde el acusado se ha declarado culpable y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal.

Además, de la pena de prisión, el acusado se ha conformado también con otras medidas accesorias que incluyen alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima y su hijo, así como llevar pulsera telemática de control durante unos 15 años después de su salida de prisión.

En concreto, se le condena por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género; un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas; dos delitos de lesiones y un delito contra los animales.

La conformidad, que ha permitido no proseguir con el juicio, ha llegado después de que el procesado haya desembolsado los 9.547 euros que se le exigían en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño.

De esta forma, el Ministerio Fiscal ha reconocido el atenuante de reparación del daño, al tiempo que ha rebajado la entidad de los dos delitos de lesiones, lo que que ha permitido rebajar las penas iniciales que se le pedían y que sumaban 21 años de cárcel a los ocho años y nueve meses que finalmente se le han impuesto.

El letrado de la defensa, Jesús Trujillo, ha explicado que si bien se partía de una petición de 21 años de prisión, la pena se ha rebajado finalmente a ocho años al apreciarse diversas circunstancias atenuantes. Entre ellas, se han valorado la reparación del daño y la calificación del delito como de menor gravedad, así como las circunstancias personales y médicas de su representado.

A este respecto, Trujillo ha detallado que el procesado tiene diagnosticada una enfermedad mental por la que tiene reconocida una discapacidad y una incapacidad permanente absoluta. Asimismo, ha señalado que en el momento de los hechos, ocurridos en septiembre de 2024, el acusado presentaba un consumo excesivo de alcohol y sustancias estupefacientes, una situación que "ya ha resuelto durante su estancia en prisión"

El abogado ha valorado el acuerdo al entender que "el riesgo era muy importante" y que, al ser la pena principal de cinco años, "pronto se podrán pedir permisos" ya que el acusado lleva desde septiembre de 2024 en prisión provisional.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, Juan Manuel Jiménez, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo, destacando que el procesado ya ha consignado más de 9.500 euros, cantidad que cubre la indemnización solicitada para la víctima y su hijo --que ascendía a unos 7.780 euros--, además de otros gastos derivados de la asistencia sanitaria, el desplazamiento y la intervención de los bomberos.

Jiménez ha puesto el acento en que el abono de esta cantidad supone "un hecho real" y no una mera garantía de pago, lo que ha facilitado la aplicación de la atenuante de reparación del daño. Además, ha apuntado que la conformidad evita que la víctima tenga que "revivir una mala experiencia" en la que "podría haber fallecido junto con su hijo".

Los hechos juzgados y admitidos por el acusado se desencadenaron la madrugada del 14 de septiembre de 2024, en Jódar (Jaén), apenas unas horas después de que la mujer comunicara al acusado su decisión de finalizar la relación sentimental de once meses que mantenían.

El procesado, que cuenta con múltiples antecedentes penales --entre ellos una condena por lesiones en el ámbito de la violencia doméstica--, acudió en estado ebrio al domicilio familiar.

Ante la negativa de la mujer a dejarle entrar debido a su estado y por encontrarse dentro el hijo de esta, de 15 años, el acusado presuntamente manipuló los suministros de agua y luz con unos hierros extraídos de su vehículo.

Acto seguido, con el fin de amedrentarla, le dijo: "Yo sé que voy a ir a los calabozos de la Guardia Civil y que me voy dos años a prisión, pero de aquí no me voy hasta acabar contigo".

Seguidamente, el acusado hizo palanca con los hierros en la persiana del salón y lanzó un objeto no identificado tras prenderle fuego, lo que originó un incendio que se propagó rápidamente por el inmueble. Madre e hijo se vieron obligados a refugiarse en el patio al quedar las salidas bloqueadas por las llamas y el humo.

Agentes de la Policía Local de Jódar intentaron acceder al interior del inmueble derribando dos puertas, aunque no pudieron acceder al patio debido a la densidad del humo. Finalmente, los bomberos de Úbeda lograron rescatar a las víctimas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario para ser atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad. El perro de la familia falleció en el lugar por asfixia.