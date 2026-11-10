Un policía nacional fallecido y otro herido grave por la explosión de un artefacto en Oviedo

OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS)

Un policía nacional, subinspector de Guías Caninos ha fallecido y otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad y ha sufrido la amputación de una pierna, tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

Asimismo, JUPOL permanece muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que continúa en estado muy grave y al que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna. "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", inmdican.