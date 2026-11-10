Huelga general del 11 de noviembre: horarios y recorridos de las manifestaciones por ciudades

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, se desarrollará durante 24 horas e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. UGT y CCOO justifican la movilización por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales.

Entre sus principales demandas figura la subida del SMI, medidas para facilitar el acceso a la vivienda, frenar la especulación inmobiliaria y ampliar el parque público.

Asimismo, UGT reclama que los beneficios empresariales se traduzcan en mejoras para los trabajadores, la defensa de los servicios públicos y la protección de la salud en el trabajo.

HORARIO DE LA HUELGA

La huelga del 11 de noviembre de 2026 se desarrollará durante 24 horas, desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del miércoles 11 de noviembre.

No obstante, en los centros de trabajo con varios turnos, la huelga comenzará con el primer turno, aunque empiece antes de las 00.00 horas del día 11, y finalizará cuando termine el último turno, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas del día 11.

Además, este 10 de noviembre cesará la actividad de los trabajadores cuya labor esté relacionada con la elaboración de productos, servicios o suministros que deban tener efectos inmediatos el día de la huelga, según una guía elaborada por KPMG Abogados.

¿DÓNDE HAY MANIFESTACIONES EL 11 DE NOVIEMBRE Y A QUÉ HORA?

La convocatoria incluye movilizaciones en numerosas ciudades españolas, con manifestaciones y concentraciones a lo largo de la jornada. En Madrid, la manifestación principal comenzará a las 18.00 horas en Atocha y recorrerá el centro hasta la Plaza de España.

En Barcelona, hay previstas dos movilizaciones: una a las 13.00 horas en la plaza de la Universitat y otra a las 17.30 horas en los Jardinets de Gràcia. En Valencia, la convocatoria es a las 18.00 horas, desde Xàtiva hasta la plaza del Ayuntamiento, mientras que en Sevilla comenzará a las 18.00 horas en la avenida del Cid y terminará en Las Setas.

En Bilbao la movilización arrancará a las 11.30 horas en la plaza Euskadi y finalizará en el Ayuntamiento. En Zaragoza, habrá una concentración a las 11.30 horas ante la sede de la CEOE y otra manifestación a las 18.00 horas, desde la Puerta del Carmen hasta la plaza Europa.