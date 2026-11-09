Bruselas estima que la UE cubrirá dos tercios de los 70.000 millones adicionales que Kiev necesita para 2027

Archivo - El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, interviene en una rueda de prensa tras una reunión de los ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Luxemburgo. - Lilli Förter/dpa - Archivo

BRUSELAS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avanzado este lunes que la Unión Europea aspira a cubrir aproximadamente dos tercios de los 70.000 millones de euros adicionales que Ucrania necesita para financiar su resistencia a la invasión rusa en 2027, lo que supondría movilizar otros 45.000 millones de euros, además de los fondos ya previstos para el próximo año.

"Son 70.000 millones de euros adicionales, de los cuales la UE aspiraría a cubrir aproximadamente dos tercios. Para ser precisos, otros 45.000 millones de euros", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en declaraciones a los medios en Bruselas, antes de participar en una reunión del Eurogrupo.

El político letón ha explicado que Bruselas sigue trabajando en las distintas opciones para cubrir estas necesidades de financiación, que han resultado ser mayores de lo previsto inicialmente, y que presentará próximamente sus propuestas a los Estados miembro.

En este sentido, se ha mostrado "prudentemente optimista" sobre la posibilidad de encontrar una solución que permita aportar esos 45.000 millones de euros adicionales a la financiación ya comprometida por la Unión Europea, aunque por el momento no ha concretado cómo se movilizarán los fondos.

Estas declaraciones llegan semanas después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se comprometieran en la cumbre europea de octubre a abordar el déficit de financiación de Ucrania para 2027, sin precisar entonces qué parte asumiría el bloque comunitario ni cómo se cubrirían las necesidades económicas de Kiev.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó entonces que Ucrania necesitaría otros 70.000 millones de euros el próximo año, después de que el préstamo de apoyo de 90.000 millones aprobado anteriormente por la UE resultara insuficiente para cubrir todas sus necesidades presupuestarias y de defensa.

De ese préstamo, 45.000 millones de euros corresponden a 2026 y otros 45.000 millones están previstos para 2027, de los cuales aproximadamente un tercio se destina a apoyo presupuestario y los dos tercios restantes a financiar las necesidades de defensa del país.

LOS ACTIVOS RUSOS SIGUEN SOBRE LA MESA

Preguntado por la posibilidad de recurrir a un nuevo préstamo financiado mediante deuda conjunta o al uso de los activos rusos inmovilizados, el comisario ha confirmado que ambas son dos de "las principales opciones" que Bruselas está evaluando y desarrollando para cubrir las necesidades adicionales de Ucrania.

El político letón ha recordado que, en virtud del préstamo de apoyo ya aprobado, Ucrania solo tendrá que devolver los fondos cuando Rusia pague las reparaciones por los daños causados durante la guerra, y ha subrayado que la Unión se reserva el derecho a utilizar los activos soberanos rusos inmovilizados si Moscú no cumple con esa obligación.

"Esta cuestión no ha desaparecido de nuestra agenda", ha asegurado Dombrovskis, quien ha insistido en que los activos rusos deben permanecer inmovilizados mientras Rusia no haya pagado las reparaciones a Kiev.