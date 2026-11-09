El Gobierno plantea paralizar TikTok ante denuncias por posibles videos de abuso sexual infantil en la plataforma

1132204.1.260.149.20261109114500 Archivo - Una persona con un teléfono móvil. - CAIXABANK - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante las informaciones publicadas por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok, y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, según han informado fuentes del departamento este lunes.

En el escrito, el Ministerio traslada a la Fiscalía la información conocida para que, en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes que puedan estar afectados.

Maldita.es ha publicado este lunes una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

REGO PIDE UNA REUNIÓN "URGENTE" CON TIKTOK ESPAÑA

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido por su parte una reunión con carácter urgente a los representantes de TikTok en España para conocer sus explicaciones, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma.

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es son de extrema gravedad y requieren "una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo".

Las mismas fuentes han subrayado que estos hechos ponen de relieve "graves deficiencias" en los mecanismos de detección y moderación de contenidos de TikTok, así como en el papel de sus sistemas de recomendación en la difusión de este material. En opinión del Ministerio, esto podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.