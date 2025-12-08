Un acertante de la Bonoloto gana casi 42.500 euros con un boleto validado en Jaén capital

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este pasado domingo, 7 de diciembre, ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- dotado con 42.491,02 euros al propietario de un boleto sellado en Jaén capital.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de loterías número 15 de Jaén, situada en el Local 3 del número 1 de la calle Doctor Eduardo García-Triviño López de la capital jiennense, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

Además, ha habido otros dos boletos acertantes del premio de segunda categoría que han sido validados en administraciones de lotería de las localidades valencianas de Carcaixent y Alaquás.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha estado formada por los números 48, 12, 14, 41, 42 y 20. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 1.964.509,50 euros.