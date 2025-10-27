Un acertante de la Bonoloto gana más de 120.000 euros con un boleto validado en La Carlota (Córdoba)

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este domingo, 26 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- dotado con 120.115,91 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad cordobesa de La Carlota.

En concreto, el boleto ha sido validado en el despacho receptor número 27.250 situado en el número 2 de la calle Juan Ramón Jiménez de este municipio cordobés, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha estado formada por los números 11, 18, 21, 31, 35 y 43. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.904.194,50 euros.