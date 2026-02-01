Andalucía afirma que cerró 2025 "con el menor tiempo de espera" en el sistema de la dependencia de "los últimos 15 años"

Granada.- La Junta defiende la reforma estructural en los centros de valoración de discapacidad para reducir la demora - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha subrayado este domingo que Andalucía cerró 2025 "con el menor tiempo de espera" en el sistema de la dependencia de "los últimos 15 años", un dato que contrasta con la gestión socialista al frente de la Junta, "cuando más de 13.149 personas fallecieron en 2018 en las listas de espera".

Ante las críticas vertidas este domingo por el portavoz socialista de Inclusión Social en el Parlamento andaluz, José Luis Ruiz Espejo, García ha señalado en una nota que el sistema de la dependencia de Andalucía cuenta actualmente con más beneficiarios, más prestaciones, menor tiempo de espera en los últimos 15 años y más financiación que nunca.

"Resulta cuanto menos llamativo que quienes hoy critican el estado de la dependencia sean los mismos que la dejaron al borde del colapso, con 34.000 personas expulsadas del sistema, miles de dependientes fallecidos escondidos en los cajones y un tiempo de espera que llegó a alcanzar los tres años y medio", ha expuesto la secretaria general, quien ha contrapuesto las críticas del PSOE andaluz con "datos objetivos y contrastables".

En este sentido, ha subrayado "el esfuerzo sostenido y sin precedentes del Gobierno andaluz para revertir una situación que se encontró profundamente deteriorada". "Mientras durante años se optó por esconder el problema, hoy se afronta con planificación, recursos y transparencia", ha afirmado.

Asimismo, García ha detallado que Andalucía cerró diciembre con 338.932 personas atendidas en el sistema de la dependencia, lo que supone un 59,7% más que en 2018, cuando gobernaba el PSOE en la Comunidad Autónoma.

"Conviene recordar que entre 2012 y 2014 se expulsó del sistema a 34.000 personas, en un periodo en el que María Jesús Montero ocupaba responsabilidades clave en el Gobierno andaluz, tales como consejera de Salud y Bienestar y, posteriormente, de Hacienda", ha añadido.

En cuanto a las prestaciones, la comunidad alcanza actualmente 523.381, un 87,4% más que en 2018, un crecimiento que refleja, según García, "trabajo continuado, planificación y compromiso con las personas dependientes".

La secretaria general de Inclusión Social también ha destacado que Andalucía ha cerrado el año con 496 días de espera, el mejor dato de los últimos 15 años. "Con el PSOE, Andalucía llegó esperas de hasta tres años y medio en 2015. Hoy hemos logrado reducir esos tiempos en más de dos años", ha explicado.

Asimismo, ha puesto en valor la evolución comparada con el resto de España: "Mientras la media nacional ha aumentado once días en el último año, en Andalucía se ha reducido en 122 días. No es fruto de la casualidad, sino de una gestión constante".

En relación con las personas dependientes que fallecen esperando una prestación, García ha reiterado su compromiso con la dignidad y la transparencia. "Cada fallecimiento es un motivo para seguir mejorando", ha afirmado, remarcando que en 2018, con el PSOE en la Junta, fallecieron 13.149 personas en lista de espera, el doble que en la actualidad.

Además, ha señalado que la tasa andaluza de fallecidos en lista de espera se sitúa hoy por debajo de la media nacional. García ha destacado igualmente la apuesta del Gobierno andaluz por la creación de plazas residenciales: "En la primera legislatura de Juanma Moreno se crearon más de 2.000 plazas y en la segunda se van a crear más de 5.000, frente a las 283 de la última etapa socialista".

"Hoy las plazas se dotan, se financian y se ocupan. No se anuncian para un titular y se olvidan después", ha señalado. El sistema de la dependencia, sostenido "a pulmón" por el Gobierno andaluz.

La secretaria general de Inclusión Social ha afirmado que el Presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, la mayor cifra de la historia, con la Junta asumiendo el 71% de la financiación, frente al 29% del Gobierno de España, pese a que la ley establece un reparto al 50%.

En este contexto, ha calificado de "difícilmente justificable" la actitud del PSOE andaluz en el Parlamento. "Resulta contradictorio hablar de preocupación por los dependientes y votar en contra de exigir al Gobierno de España que cumpla la ley y financie el 50% del sistema", ha señalado.

García ha recordado que entre quienes votaron en contra de esta iniciativa se encontraba el propio José Luis Ruiz Espejo, portavoz socialista de Inclusión Social. "Si tanto le preocupan los dependientes andaluces, lo coherente es defender una financiación justa, no anteponer la disciplina de partido", ha añadido.

"Coincidimos con el señor Ruiz Espejo en que la única solución para mejorar el sistema de la dependencia para por la financiación de manera real. Por eso exigimos que el Gobierno de España asuma sus obligaciones", ha remarcado, para advertir que "en lo que va de legislatura, la subida del Ejecutivo de Sánchez y Montero ha sido de cero euros, mientras que la Junta la ha incrementado en 640 millones de euros; los datos hablan por si solos".

"No pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos agravios", ha concluido García, subrayando que el Gobierno andaluz "seguirá trabajando para mejorar el sistema de la dependencia, reducir las esperas y garantizar un trato digno a quienes más lo necesitan".