Acuerdo extrajudicial de Ayuntamiento de Jaén y Aqualia que permitirá destinar 25,5 millones a mejorar el abastecimiento

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y Aqualia han alcanzado un acuerdo extrajudicial "que da la razón al gobierno municipal" en su litigo con la concesionaria del servicio de aguas en la ciudad, cancela la deuda con la empresa y permitirá invertir 25,5 millones de euros en siete años en la mejora de la red de abastecimiento.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde, María Espejo, y el tercer teniente de alcalde, Francisco Lechuga, ha comparecido este martes para informar de ese acuerdo, que pone fin a un procedimiento judicial iniciado en el anterior mandato y que supone también una garantía de que no se subirá el precio del servicio ni las tasas a la ciudadanía en el actual ejercicio.

"Es fruto de un esfuerzo ímprobo que se llevó a cabo en el mandato anterior, que nos permitió reconocer desde el Ayuntamiento la situación de desajuste que se estaba produciendo desde hace décadas para la ciudad, provocando un grave perjuicio a las arcas municipales que hoy podemos dar por resuelto", ha destacado el regidor.

En este sentido, ha considerado que el acuerdo viene a dar la razón al Ayuntamiento en todo este proceso en su posicionamiento sobre que estaba "asumiendo un coste del precio unitario del agua más elevado que lo recogido en el contrato, que había unos intereses abusivos y que todo eso suponía un lastre a la situación municipal también y un coste excesivo del servicio del agua durante todos estos años".

Del acuerdo alcanzado, ha valorado que permite contar con recursos para responder a las demandas que actualmente tiene la capital de mejora del saneamiento. "Actuaciones y obras que son fundamentales para seguir ejecutando en todos los barrios y que, con este acuerdo, vamos a poder desarrollar en los años venideros", ha dicho.

Millán ha agradecido la predisposición de los responsables de Aqualia para alcanzar este acuerdo, el apoyo de todos los miembros del equipo de gobierno municipal (PSOE-JM+) y el trabajo liderado por el concejal de Empresas Concesionaria, Francisco Lechuga, "desde el inicio del proceso en el anterior mandato defendiendo los intereses de todos los jiennenses y las jiennenses".

En este sentido, la primera teniente de alcalde ha subrayado que "gana la ciudad de Jaén" porque, en primer lugar, la compañía "acepta la sentencia de costes unitarios y en ello conlleva la bajada de los precios al ciudadano y, además, para largo plazo".

"En segundo lugar, porque la deuda que teníamos con Aqualia queda ya anulada y, en tercer lugar, porque a través del plan director de mejoras del agua nos va a permitir arreglar situaciones de extremo riesgo que tenemos en nuestra ciudad, sin inversión municipal ni subir el coste del agua", ha explicado.

Tras aludir al dicho de "es mejor un mal acuerdo que un buen juicio", Espejo ha asegurado que "en este caso es un muy buen acuerdo" que se avala desde el gobierno local. Al hilo, ha señalado que el anterior equipo de gobierno (PP-JM+), del que también formó parte, "intentó llegar a un acuerdo con Aqualia, pero desde luego este acuerdo que ha llegado el señor Lechuga es muchísimo mejor" y "priman los intereses de la ciudad de Jaén".

DETALLES

Precisamente Lechuga ha sido el encargado de relatar los detalles: "Hemos primado el interés general para llegar a un acuerdo que nos va a permitir dar por eliminada la deuda que teníamos con Aqualia por importe de 15,7 millones de euros, algo que teníamos reconocido en la sentencia de primera instancia, pero que iba a ser recurrido por la empresa, con el riesgo que eso conllevaba", ha indicado.

Además, si no se hubiera "movido ficha en nuestro anterior mandato", se estaría "ahora hablando probablemente de otros 18,6 millones de déficit, porque los precios que le cobra cobraba la concesionaria al Ayuntamiento estaban muy por encima de la recaudación de las tarifas".

El acuerdo alcanzado implica conceder una prórroga del contrato con Aqualia de cinco años adicionales "mientras que la ciudadanía consigue que no se reflejen subidas en el recibo del agua y se inviertan durante estos próximos siete años de vigencia de contrato un total de 25,5 millones en la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento".

Junto a esos logros, el acuerdo conlleva un traslado de las oficinas de atención de la empresa al centro de la ciudad, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, unas 50 familias de la ciudad, o la renovación de la flota de vehículos.

Igualmente, la empresa se compromete a incluir en sus actuaciones de patrocinio "el arreglo y puesta en valor del Raudal de la Magdalena" con una intervención que el concejal ha cifrado en cerca de 300.000 euros.