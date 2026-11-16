El acusado del triple atropello en Iznalloz (Granada) afirma que intentaba huir porque le agredieron

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de atropellar hasta en tres ocasiones a tres miembros de una misma familia en Iznalloz (Granada) en septiembre de 2022 afirma que le habían agredido en un bar de la localidad e intentaba huir cuando se los encontró por la calle, pero le "destrozaron" el coche.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra este hombre, que se enfrenta a una petición fiscal de 24 años de prisión por tres delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de abandono de lugar del accidente. La Fiscalía sostiene que actuó de manera intencionada tras la discusión que se produjo en el local de ocio y que cambió en varias ocasiones el sentido de la marcha para embestirles.

Aunque las partes han intentado llegar a un acuerdo finalmente no ha sido posible, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, y la vista ha comenzado con la declaración del acusado, de 35 años, que ha negado los cargos que se le atribuyen. De hecho su defensa pide la libre absolución.

El hombre ha declarado que en la madrugada del pasado 24 de septiembre de 2022 se encontró con estas tres personas en el interior de un bar de la localidad, donde se produjo un altercado y él acabó con la nariz partida. Al salir del establecimiento se dirigió al centro de salud para recibir asistencia y fue en ese trayecto cuando se los encontró de nuevo de forma "casual".

Ha negado que intentara atropellarles de forma intencionada, sino que comenzaron a destrozarle el coche y él intentó huir de allí. Sostiene asimismo que no se dio a la fuga, puesto que tras el incidente acudió al centro de salud a que le atendieran de las lesiones sufridas.

Su defensa, ejercida por el letrado Félix Ángel Martín García, solicita la libre absolución o, en caso de condena, que se califiquen los hechos como constitutivos de delito de lesión imprudente.

La Fiscalía sostiene, por el contrario, que el acusado intentó atropellar a estas personas --dos hombres y una mujer-- hasta en tres ocasiones, cambiando bruscamente el sentido de la marcha, haciendo trompos, tirando del freno de mano y retrocediendo para embestirles de nuevo, si bien lograron refugiarse tras una pilonas en una de las ocasiones y un primo de una de las víctimas interpuso su coche otra de las veces.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal pide que sea condenado a siete años de prisión por cada uno de los tres delitos de tentativa de homicidio; y a otros tres años más por delito de abandono del lugar del accidente, así como a la privación del derecho a conducir durante este periodo.

Como consecuencia de esta agresión una de las víctimas sufrió diversas lesiones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La Fiscalía reclama que se condene al acusado a indemnizarle, conjuntamente con la compañía de seguros, en 51.000 euros.

Al hermano de éste en 970 euros y a la mujer del primero en 500 euros por daño moral, dado que ella no sufrió lesiones. A ello suma la Fiscalía la petición de que se le prohíba comunicarse por cualquier medio o acercarse a menos de 200 metros de las víctimas durante ocho años. El juicio continuará este martes.