Adelante acusa a Moreno de "mentir", "traicionar la confianza" y "despreciar" a mujeres con cáncer de mama en Andalucía

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

Moreno asegura que "se han derivado cero" mamografías a la privada

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) - El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en la gestión de la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama que ha cometido "dos errores que no se pueden cometer", el primero de los cuales lo ha situado en que "en política no se puede mentir al pueblo andaluz" y el segundo de ellos es que "ha despreciado a las mujeres con cáncer en Andalucía".

En la primera pregunta que ha abierto la sesión parlamentaria de control al Gobierno García ha hablado de mentira para describir que la Junta de Andalucía quiere circunscribir el problema de la comunicación de los resultados de las mamografías y las segundas pruebas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por cuanto ha esgrimido que "hay casos en Jaén, Almería, Cádiz, Málaga y nos pretende hacer creer que era en el Virgen del Rocío".

Seguidamente le ha criticado a Moreno el hecho de "coger y filtrar que desde el año 2012", en alusión al protocolo que implantaron los gobiernos socialistas, para precisar que "me da igual uno y otro", por cuanto ha blandido el argumento de que "no es la pelea de PSOE y PP".

El portavoz de Adelante ha pasado a desglosar ese segundo fallo que ha atribuido al presidente andaluz, el del desprecio a las mujeres con cáncer, para preguntarle de forma retórica "usted quién se cree que es", por cuanto ha afirmado que "no es el dueño de la información clínica de ningún andaluz", ya que ha sostenido que "es injusto, machista, ilegal".

García le ha espetado a Moreno si su afirmación de que no se informó a las pacientes de cáncer de mama para evitar generarles ansiedad "lo decía (el protocolo) o se lo inventó usted", para seguidamente apuntar que "esto no es un error, es un plan suyo para que la gente dejemos de confiar en la sanidad pública".

Ante este escenario ha considerado que "la pregunta es la que no pueda pagarlo qué hace", en referencia a los andaluces que han acabado suscribiendo un seguro sanitario privado, y ha advertido de que "de esa es de la que usted se está riendo" y ha ironizado con "ahora póngase u lacito rosa" en referencia a la futura celebración el 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género.

"VAYA CONTRA MÍ NO CONTRA UN SISTEMA QUE HA COSTADO DÉCADAS CONSTRUIR"

Moreno ha afirmado en su respuesta frente a las acusaciones de la oposición que "categóricamente" podía afirmar que "las mamografías derivadas a la privada cero", por lo que ha pedido al portavoz de Adelante que "ya está bien del ataque a un Gobierno con toda la voracidad del mundo" y le ha pedido que "deje de una vez por toda de tirar por tierra el Sistema Nacional de Salud que tanto trabajo ha costado levantar".

"Vaya contra mí, no contra un sistema que nos ha costado décadas construir", ha proseguido señalando a José Ignacio García, a quien ha instado a que "deje de hacer demagogia" porque "me canso de tanta mentira".

Ha dicho "coincidir" con el portavoz de Adelante, circunstancia que "no es habitual porque estamos en las antípodas" y ha considerado que "no se le puede mentir a andaluces y usted miente a los andaluces", para precisar que "no lo hace por equivocación, lo hace por un puñado de votos, por erosionar, por motivación política", por cuanto ha defendido "los cientos de miles de cribado en tiempo y forma", que han propiciado "unas mujeres serenas y otras que se están tratando".

El presidente de la Junta de Andalucía ha sostenido que su Gobierno ha hecho 485.000 cribados de cáncer de mama, dato que ha situado como "el doble que el anterior Gobierno socialista", y ha inferido de este dato que "la voluntad de compromiso es toda", por cuanto "se ha duplicado con dinero público en uun servicio público".

Se ha ratificado en que el problema se sitúa "en torno a 2.000" afectadas por los resultados de las mamografías y las pruebas posteriores, que el 85% de ellas se ubican en el Virgen del Rocío, y a partir de ese diagnóstico ha defendido la adopción de medidas como ese plan de choque de 12 millones que "serán ampliables" en el Presupuesto de 2026, además de un refuerzo de personal de los que ha dicho que "muchos de ellos serán fijos, vamos a asumir en Radiología".

"Antes de final de noviembre todas las mujeres serán llamadas con su fecha y su prueba", ha proclamado Moreno, quien ha situado la dimisión de la hasta ahora consejera de Salud, Rocío Hernández, como "asumir responsabilidades".

"Le tengo que decir que el cribado funciona y salva vidas", ha dicho el presidente andaluz, quien ha apuntado que a "casi 1.800 mujeres se le detectaron lesiones cancerígenas" y ese diagnóstico ha supuesto "una oportunidad de nueva vida", antes de aludir a un aumento de un 67% de las citas, que hay 59 mamógrafos nuevos y que se invita a medio millón de andaluzas a participar en el programa.

"Dentro del error y del grave problema lo hemos asumido, le hemos puesto remedio de manera inmediata y eficaz", ha remachado Moreno su intervención.