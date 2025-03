SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este jueves la "política de vivienda" del PP que permite que una persona que cobre un sueldo como el del presidente de la Junta pueda acceder a una vivienda de protección oficial (VPO), tras lo que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, le ha replicado acusándole de "hacer trampas" incurriendo en "demagogia".

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el portavoz de Adelante ha preguntado al presidente de la Junta si cree "que 350.000 euros es un buen precio para una VPO", y ello al hilo de una promoción de viviendas de ese tipo, orientadas a colectivos con "dificultades" para el acceso a las mismas, ubicadas en Sevilla.

Al respecto, y teniendo en cuenta que un banco suele conceder hipotecas "normalmente" por el 80% del coste total de la vivienda, el portavoz de Adelante ha puesto de relieve que, con esos precios, una persona tendría que "tener ahorrado entre 75.000 y 100.000 euros" para acceder a un piso de esa promoción, por lo que, "evidentemente" estas viviendas no están destinadas "a personas vulnerables", según ha remarcado José Ignacio García antes de sostener que esto es "fruto de unas políticas muy concretas" como las que han llevado a cabo los 'populares' "sobre las viviendas de protección oficial en los últimos años", ha abundado.

En esa línea, el portavoz de Adelante ha criticado que el Gobierno andaluz del PP-A "ha subido el precio máximo de las viviendas hasta tres veces" durante su mandato, así como "ha subido el umbral de renta por el cual se puede acceder a una VPO", y ahora, gracias al reciente decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, "alguien que cobra 4.600 euros al mes puede acceder a una VPO en Andalucía".

De esta manera, "en alguna circunstancia, hasta usted, cobrando 87.000 euros al año, puede acceder a una VPO en Andalucía gracias al último decreto de la Junta de Andalucía", ha advertido José Ignacio García a Juanma Moreno, a quien también ha reprochado que "ha aumentado el dinero que le damos a las constructoras privadas para que construyan viviendas de este tipo", así como de haber "facilitado la recalificación de los terrenos que iban para equipamientos públicos para que se construyan estas viviendas".

Todo eso "ha provocado, evidentemente, que se aumente el precio y, sobre todo, se aumente la renta, que la gente que tenga más dinero pueda acceder a este tipo de viviendas", según ha continuado advirtiendo el portavoz de Adelante, que también ha reprochado al Gobierno andaluz que haya permitido que "estas viviendas se pueden vender a los siete años", por lo que "estamos pagando con dinero público de los andaluces la especulación inmobiliaria de unos pocos", según ha denunciado antes de subrayar que esto "está pasando en todas las ciudades de Andalucía" y se enmarca en "la política del Partido Popular en materia de vivienda".

MORENO CRITICA EL "POPULISMO" DE ADELANTE

Juanma Moreno ha respondido al portavoz de Adelante acusándole de introducir en su argumentación "elementos de demagogia" y de "cierto populismo" porque "está en la caza del voto" y cree que "todo vale".

Sobre la promoción de VPO de Sevilla al que ha aludido José Ignacio García, el presidente de la Junta ha remarcado que su precio está "un 40% por debajo del precio medio de mercado", y que se han inscrito "20.000 aspirantes" para una de las "90 viviendas" que la componen, por lo que "no ha sido tan fracaso" la promoción, ha puntualizado.

Además, Moreno ha subrayado que "sólo una" de las viviendas de esa promoción cuesta "350.000 euros", y que, "en el mercado libre", esas viviendas "costarían 700.000 euros" por estar ubicadas en "una de las mejores zonas" de Sevilla.

Dicho esto, ha acusado al portavoz de Adelante de hacer "una serie de trampas", al "comparar los precios de VPO de cuatro dormitorios, las más caras de la promoción, con viviendas del mercado libre de un solo dormitorio", así como ha remarcado que "Andalucía actualizó los módulos y los coeficientes territoriales con el 'Plan Vive 2020' y recientemente, en el año pasado, en el 2024, ante la propia necesidad de reactivar la construcción de vivienda protegida".

Moreno ha espetado así a José Ignacio García que hacía "trampa para intentar retorcer los argumentos y reducirlos al simplismo de un titular que cree que le va a dar votos".

El portavoz de Adelante le ha replicado preguntándole si "le parece bien que usted, con su sueldo, pueda entrar a una VPO" que "estamos pagando con dinero público", aunque sea "parcialmente".

Seguidamente, ha accedido desde su móvil a una aplicación de un portal inmobiliario para ver los precios de viviendas del mercado libre ubicadas en la misma zona de la referida promoción de Sevilla, y ha señalado que las había a precios de "319.000, 280.000, 291.000, 334.000" euros, por lo que ha acusado a la Junta de estar "pagando VPO al precio del mercado libre, y con dinero público y destinadas a gente de renta alta que podría entrar en el mercado libre".

MENCIONES A PEDRO SÁNCHEZ

"Eso es utilizar sus competencias para beneficiar a los que usted cree que son su base social", ha advertido el portavoz de Adelante al presidente de la Junta, al que ha reprochado que "no gobierna para todos", así como le ha indicado que, "en materia de vivienda", él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tienen más en común que yo" con el líder del PSOE o con el presidente de la Junta.

García ha concluido indicando a Moreno que, "en materia de vivienda, el campo político no se divide entre PSOE y PP, sino entre los que creemos que las casas son para vivir y los que creen que las casas son para hacer negocio", y "cuando uno dedica dinero público en hacer una VPO que cuesta entre 220.000 o 350.000 euros, y tienes que tener ahorrado 80.000 o 90.000 euros" para acceder a una de ellas, "está haciendo política para una élite", ha sentenciado.

El presidente le ha respondido insistiendo en criticar sus "políticas demagógicas", y le ha acusado de representar a Pedro Sánchez, porque "si hubiera la remotísima posibilidad de que pudiera sumar la izquierda" en el Parlamento andaluz para formar una mayoría de gobierno, ha dado por hecho que el portavoz de Adelante votaría a favor de una hipotética investidura de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "es delegación de Sánchez, pura y dura", en Andalucía, ha enfatizado.

Dicho esto, Moreno ha advertido a García de que, "en materia de vivienda, no nos vamos a poner de acuerdo en la vida", porque "usted tiene una visión completamente intervencionista que no funciona", como "se ha comprobado en muchos rincones de Europa y del mundo", y "nosotros no tenemos esa visión y estamos preocupados por intentar hacer los mayores posibles contratos de alquileres a bajo precio y de vivienda de protección oficial", le ha indicado al portavoz de Adelante.

Para ello, según ha continuado Moreno, "bajamos la presión fiscal a todas las familias que son vulnerables, especialmente a los jóvenes, mayores de 60 años, personas víctimas de violencia de género, a todos aquellos colectivos que necesitan recursos", así como "hemos quitado la burocracia" y "hemos impulsado 12.000 viviendas de protección oficial en Andalucía en el periodo de 2019-2024, y vamos a impulsar otras 20.000 en estos cinco años", ha agregado.

Moreno ha concluido abogando por buscar otras materias en las que él y Adelante puedan "llegar a acuerdos", porque "no nos vamos a entender" en lo relativo a la vivienda, ha insistido el presidente en advertir a José Ignacio García.