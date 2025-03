Moreno ofrece a Sánchez y Montero "la agenda" de próximas entregas de viviendas: "Encantado de que toda la corte venga"

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ironizado este jueves en el Pleno del Parlamento con la representación que hubo el lunes del Gobierno en un acto de entrega de 218 viviendas de alquiler asequible en el barrio de Torreblanca en Sevilla, que comandaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y estuvo secundado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Moreno, en la pregunta que le hacía la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, sobre situación económica de Andalucía, se ha declarado "encantado de que toda la corte venga a avalar las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía", para seguidamente ofrecerle que "si quiere le paso la agenda de las próximas viviendas que vamos a entregar en Almería y Granada", actividad que ha presentado sobre "aprender cómo hacer las cosas, hacerlas bien y aceptar que Andalucía va bien, aunque sea con la boca pequeña".

El presidente de la Junta le ha planteado a Márquez por el contenido de su segunda intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz que "ya hemos entendido que tiene una jefa, que le ha marcado el camino", en alusión a Montero como líder del PSOE de Andalucía, que ha concretado en "rentabilizar la acción de gobierno del señor Sánchez, que no es valorada por una parte importante de los españoles".

Seguidamente ha concluido sobre ese cúmulo de altos cargos del Estado que "no era necesaria la perfomance de Torreblanca", para seguidamente recordar que Sánchez lleva "casi siete años gobernando y no ha podido entregar ninguna llave" en otros sitios de España, circunstancia que le ha llevado a "tener que venir aquí", en referencia a Andalucía, porque "no hay otro sitio donde se hagan viviendas".

En esa pregunta de la también vicesecretaria general del PSOE andaluz sobre la situación económica de Andalucía, en la que ha proclamado que "la andaluza es la peor economía de España", el presidente andaluz la ha conminado a que "hace falta leerse algún periódico para saber como está Andalucía", antes de inquerir "imagínese cómo tiene que ir Andalucía si España va bien" para concluir que "Andalucía va como una moto, según su criterio".

Moreno ha afirmado aquí que "creamos más empleo que la media de españa, generamos más inversión extranjera" y ha blandido aquí la previsión que ofreció este miércoles BBVA Research acerca de que revisaba al alza el crecimiento de Andalucía para este ejercicio elevándolo al 3%.

"Nunca hemos tenido tres millones y medio millones de ocupados", ha proclamado Moreno, quien ha presumido igualmente de haber rebajado en 7,3 puntos la tasa de paro que heredó del último año de gestión socialista, de que la renta de los hogares andaluces ha crecido un 28% y de que ocho de cada nueve nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social "se han constituido aquí".

Moreno ha concluido que la iniciativa política que ha liderado María Jesús Montero sobre la condonación de la deuda "le ha salido mal, no ha funcionado", por lo cual ha inferido que "ahora tiene el problema de cómo explicarlo", antes de recordar que la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda era contraria a acudir a "la vía de la condonación de la deuda como sustitución del debate de la financiación", para deducir que "no puede haber mayor incoherencia" y que "ahora diga (Montero) exactamente lo contrario por servir al señor Sánchez, su jefe, cediendo al chantaje de su jefe Puigdemont".