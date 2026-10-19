Adelante Andalucía acusa a la Junta de "quitar subvenciones a ONG que trabajan con personas sin hogar"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha denunciado este lunes que el Gobierno andaluz del PP-A y Vox que preside Juanma Moreno "le ha quitado las subvenciones a las ONG que trabajan con personas sin hogar, entre ellas Cruz Roja".

Así lo ha señalado el dirigente de Adelante en una atención a medios en Dos Hermanas en la que ha aludido a una información que ha publicado 'eldiario.es' y que ha considerado que trata un asunto "de vergüenza".

"El mismo gobierno que ha tenido el récord de altos cargos de la Junta, y que le da 2.000 euros al mes en ayudas para casa gratis a todos los altos cargos" de la administración autonómica que "lo pidan, fuera salarios y fuera dietas, por la cara, le quita todas las subvenciones" a ONG "para ayudas a personas sin hogar", ha criticado el portavoz de Adelante.

José Ignacio García ha considerado que "hay que ser miserable para quitarle la ayuda a las personas más necesitadas", a quienes "están en la calle tiradas porque no tienen vivienda", mientras que, a la vez, sigue concediendo "2.000 euros" para "casas gratis para todos los altos cargos de la Junta de Andalucía por la cara".

"Es de vergüenza", ha sentenciado el portavoz de Adelante, que ha descrito así al Gobierno de PP-A y Vox como "el gobierno de las caras duras" y "de las 'paguitas' para los altos cargos, de las ayudas para casa gratis".

José Ignacio García ha incidido en afear a la Junta que quite "ayudas" para "las personas más vulnerables", para quienes "no tienen voz, están tirados en la calle literalmente", y que podrían ir destinadas "para un centro o un piso que les pueda ayudar", o "para un funcionamiento mínimo de una ONG que puedan garantizar sus derechos más básicos".

El portavoz de Adelante se ha preguntado "qué quieren" PP y Vox "que hagan las personas sin hogar", si quieren que "se escondan, que se metan debajo de tierra, que desaparezcan", quitándole subvenciones a las "ONG que les ayudan, les dan comida, agua, les intentan dar algo calentito por las noches, les dan lo mínimo para intentar tener unos pisos en los que les puedan ayudar y sacarle de esa situación".

"Y esto lo hacen los mismos que se llevan 2.000 euros al mes para casa gratis fuera de salario y fuera de dieta", ha insistido en denunciar el portavoz de Adelante, que ha apostillado que "Vox decía que quería acabar con las subvenciones y con las 'paguitas'", pero "lo que no nos contaron es que las querían para ellos", ha agregado para concluir.