Adelante Andalucía afea a la Junta una "licitación por 13 millones" para "privatizar mamografías del cribado de cáncer"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto al parlamentario Javier Montes, en un edificio adquirido en Sevilla por un fondo de inversión para apartamentos turísticos. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha denunciado este viernes la publicación, por parte de la Junta, de una licitación de "más de 13 millones de euros para privatizar mamografías del cribado de cáncer durante los próximos cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga".

Se trata de "un servicio para la detección precoz del cáncer de mama a través de mamografías en unidades móviles de diagnóstico homologadas", según ha detallado Adelante Andalucía este viernes en un comunicado en el que ha opinado que "estas acciones del PP demuestran su falta de compromiso con la salud de las mujeres andaluzas, así como con la sanidad pública".

La formación andalucista de izquierdas ha remarcado que "pronto hará un año desde el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, un caso cuyas responsabilidades todavía no han sido depuradas", según han apostillado desde Adelante.

"Hace casi un año desde que saltó a la luz el escándalo de los cribados del cáncer de mama, y las mujeres andaluzas todavía no saben qué es lo que pasó, cuál fue el origen del error, cuántas mujeres estaban realmente afectadas ni cuántas mujeres llegaron a fallecer debido a este error", ha incidido en denunciar el parlamentario de dicho grupo Javier Montes.

También ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "dijo en varios plenos que había cero mamografías privatizadas y no era verdad". "Vimos en la ciudad de Sevilla camiones de empresas privadas para hacer mamografías", ha abundado el diputado de Adelante, para quien "la nueva licitación demuestra la posición del PP frente a la sanidad pública, que es sistematizar las privatizaciones en nuestros servicios públicos de salud".

Desde Adelante han aprovechado este asunto para destacar que, en abril de este año, su grupo presentó una propuesta de ley andaluza contra el cáncer que "desarrollará en los próximos meses", y con la que, "además de reforzar el sistema público de sanidad y la investigación, promueve medidas de apoyo integral para pacientes y familiares, así como plazos máximos de atención sanitaria", según ha subrayado.

"Desde Adelante Andalucía vamos a estar frente a las privatizaciones y estamos ya trabajando, como anunciamos en campaña, en una ley contra el cáncer mediante la cual garanticemos un diagnóstico precoz y un tratamiento a través de la salud pública 100%", ha añadido Montes para finalizar.