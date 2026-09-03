La Junta destaca la labor de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar (Cádiz)

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Cádiz, Inmaculada Olivero, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, con miembros de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, han destacado la labor que realiza la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.

Lo han hecho en una reunión que han mantenido este jueves con el patrón mayor de la Cofradía, Antonio Romero, y el secretario de esta organización, José Antonio Rodríguez.

En este encuentro, los delegados territoriales de la Junta de Andalucía han mostrado también a los representantes de esta entidad el compromiso del Gobierno andaluz con el sector pesquero y acuícola y han valorado la labor que desarrolla esta organización y los profesionales dedicados a esta actividad.

En el transcurso de esta reunión se han abordado cuestiones relativas a la actividad de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar y al apoyo de la Junta de Andalucía, desde el diálogo permanente con el sector.