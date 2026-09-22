Adelante Andalucía aspira a "crecer bien" más que a "subir rápido" en las próximas elecciones con un "estilo" propio

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este martes que aspira a que su partido crezca "bien, más que rápido", en las próximas citas electorales que se avecinan --comicios generales y municipales--, con un "estilo" propio basado, por ejemplo, en medidas como la "limitación de mandato y salarios" para sus cargos públicos.

Así lo ha señalado el dirigente de Adelante Andalucía en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que su formación se presentará en las próximas elecciones generales con listas "en las ocho provincias" andaluzas, así como ha vaticinado que tras esa cita lograrán representación "en el próximo Congreso de los Diputados".

"Todas las encuestas están diciendo que sí, que va a haber diputados y diputadas andalucistas allí --en el Congreso-- para defender a la gente trabajadora de Andalucía y plantear un poco de política de sentido común, de los intereses de la gente trabajadora por encima de los de las grandes empresas y los privilegiados", ha señalado José Ignacio García.

Respecto a las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año 2027, el portavoz ha subrayado que Adelante es "un partido joven, que lleva poco tiempo", y ha apuntado que se presentará "en la mayoría de municipios, en los grandes" y "en las ciudades intermedias" de Andalucía.

De esta manera, ha confirmado que no van a llegar "a todos", y al respecto ha indicado que él cree que, "más que crecer rápido", es "importante crecer bien". "A mí no me interesa llegar al último municipio para que haya una papeleta simbólica de Adelante", ha señalado en esa línea antes de apostillar que él aspira a que en las localidades en las que esté presente su formación "haya un equipo sensato, bien formado, que conozca al pueblo, que tenga un programa en condiciones".

También, que los representantes de Adelante "sean gente con un código ético", según ha abundado José Ignacio García, que en ese punto ha subrayado que en su partido defienden que haya "limitación de mandato y de salario", y en ese sentido ha explicado que él cobra su "mismo salario" de profesor de Secundaria, que cobrará de nuevo "cuando vuelva" a su trabajo una vez que deje la primera línea de la política.

"Y eso se aplica a todos los cargos públicos de Adelante Andalucía", ha subrayado antes de manifestar que "ese tipo de cosas, ese 'estilo Adelante', tiene que ser fundamental para no perdernos en otra cosa". "Creo que la política en los últimos años nos ha enseñado que lo que sube muy rápido también baja muy rápido, y yo quiero, más que subir rápido, subir bien", ha apuntado José Ignacio García para concluir.