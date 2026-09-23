La Junta presenta 'RedConecta', la guía que conecta los recursos de empleo y formación del Campo de Gibraltar

Daniel Sánchez y Javier Ros presentando 'RedConecta' en Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros Rodríguez, y el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Cádiz, Daniel Sánchez Román, han presentado en el Centro de Formación Punta Europa de Algeciras 'RedConecta', Guía Interactiva de Empleo y Formación del Campo de Gibraltar, elaborada tras un proceso de colaboración entre técnicos del Servicio Andaluz de Empleo y otras entidades de distintos ámbitos relacionados con el empleo, la formación y la orientación en la comarca.

Según ha indicado la Junta en una nota, el encuentro ha reunido a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y otras organizaciones vinculadas al empleo y la formación, a las que se ha mostrado el funcionamiento de la guía y el trabajo desarrollado para reunir en un mismo espacio información sobre los recursos de empleo, formación, redes y trámites disponibles en la comarca.

RedConecta está dirigida especialmente a los profesionales que desarrollan tareas de información, orientación y acompañamiento a la ciudadanía. La guía permite localizar los recursos existentes en el territorio, conocer cómo acceder a ellos y disponer de información práctica para facilitar la orientación y derivación de las personas hacia los servicios que puedan necesitar, según ha explicado la Junta.

Por su parte, Javier Ros ha señalado que RedConecta pone de manifiesto el valor de la colaboración entre los distintos profesionales y entidades que trabajan en el ámbito del empleo y la formación, y ha destacado la importancia de seguir reforzando los recursos disponibles en el Campo de Gibraltar. El subdelegado ha subrayado asimismo la necesidad de avanzar en coordinación con las empresas y con las entidades que trabajan con las personas desempleadas, para responder a las necesidades del tejido productivo y favorecer la inserción laboral.

Daniel Sánchez ha destacado la utilidad de RedConecta para los profesionales que desarrollan tareas de información, orientación y acompañamiento. El delegado ha señalado que disponer en un mismo espacio de recursos de empleo y formación del Campo de Gibraltar permite agilizar la consulta, identificar con mayor facilidad las opciones disponibles y contar con información práctica para orientar y derivar a cada persona hacia los recursos que mejor respondan a sus necesidades.

La herramienta organiza la información en cuatro grandes apartados como son Empleo, Formación, Redes y Trámites. De esta forma, los profesionales pueden consultar desde un único espacio los recursos disponibles en la comarca y disponer de referencias para orientar a la ciudadanía hacia los servicios más adecuados en función de sus necesidades.

Según la Junta, RedConecta reúne información que se encontraba distribuida entre diferentes entidades y administraciones y la presenta vinculada al territorio del Campo de Gibraltar, facilitando su consulta y utilización en el trabajo diario de los profesionales. La guía ha sido elaborada de forma colaborativa por 39 profesionales de distintos ámbitos, entre ellos profesionales del SAE y del servicio de formación de la delegación territorial de Empleo.

Las entidades colaboradoras han sido la Cámara de Comercio, Apadis, Asansull, Prolibertas, Cruz Blanca, Nuevo Hogar, Betania, Don Bosco, Autismo Cádiz, CEPER, Alternativas, Ayuda al refugiado, Inserta Once, CEPAIM, Secretariado Gitano, Acción contra el hambre, Cáritas, Algeciras Acoge, y, ayuntamientos como el de Algeciras y Tarifa, que han puesto en común recursos y conocimientos sobre el territorio.

La Junta ha recordado que la iniciativa surgió a partir de un encuentro promovido por el SAE en enero de 2025 con más de una veintena de entidades del Campo de Gibraltar, en el que se puso de manifiesto la utilidad de mejorar el conocimiento compartido sobre los recursos existentes y la coordinación entre los profesionales que trabajan en este ámbito. Esta guía desarrollada dentro de la Comunidad de Práctica permite acceder a esta información de forma organizada y constituye un recurso de consulta para los profesionales de empleo y formación.