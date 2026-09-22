La UE renueva finalmente las sanciones contra Rusia y las levanta a dos oligarcas cercanos al Kremlin

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin - -/Kremlin/dpa - Archivo

BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han desbloqueado este martes el acuerdo para renovar durante tres años las sanciones contra cerca de 3.000 personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania, después de que Letonia haya retirado las objeciones que hicieron descarrilar el pacto el lunes por la noche y haya aceptado abstenerse ante la retirada de las medidas restrictivas contra los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman que exigió Francia.

"Tras la finalización del procedimiento escrito, se espera que el Consejo (gobiernos) apruebe la renovación del régimen de sanciones por la integridad territorial de Ucrania", ha confirmado un portavoz de la Presidencia irlandesa del Consejo, que ha reconocido que los Veintisiete han alcanzado un "compromiso difícil" tras semanas de negociación.

De esta forma, los Estados miembro han recuperado el pacto alcanzado inicialmente este lunes por sus embajadores para excluir de la lista de sancionados a Usmanov y Fridman --este último antiguo propietario de la cadena española de supermercados Dia-- a cambio de extender durante tres años, hasta el 22 de septiembre de 2029, el resto de medidas restrictivas.

La retirada de ambos oligarcas había sido reclamada por Francia y Eslovaquia, a las que en las últimas horas se había sumado también Luxemburgo. París no ha explicado públicamente los motivos de su petición, aunque medios franceses han vinculado su posición con las negociaciones para lograr la liberación de dos ciudadanos galos detenidos en Azerbaiyán. Por su parte, Eslovaquia, gobernada por Robert Fico --conocido por su afinidad con el Kremlin--, ya había reclamado retirar a ambos de las sanciones.

LETONIA SE ABSTIENE

El acuerdo había descarrilado durante la noche de este lunes, durante el procedimiento escrito abierto para formalizar la decisión, cuando Letonia planteó objeciones a la retirada de los dos oligarcas e impidió alcanzar la unanimidad necesaria.

Tras retomar las negociaciones este martes, Riga ha aceptado finalmente abstenerse, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press, lo que permitirá sacar adelante el compromiso y completar el procedimiento escrito para adoptar formalmente la renovación.

El portavoz de la Presidencia irlandesa ha destacado que ampliar de seis meses a tres años el periodo de renovación "mejora la durabilidad y la previsibilidad del marco de sanciones de la UE", después de que hasta ahora los Veintisiete tuvieran que revisar y prorrogar las medidas dos veces al año, la última el pasado mes de marzo.

De hecho, las negociaciones ya obligaron la semana pasada a los Estados miembro a prorrogar de manera excepcional durante siete días las medidas restrictivas, después de que tampoco entonces lograran la unanimidad necesaria para renovarlas antes de su vencimiento, previsto inicialmente para el 15 de septiembre.

Con todo, las sanciones afectan a cerca de 3.000 personas y entidades consideradas responsables de socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania e incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a su disposición, además de restricciones de viaje a territorio comunitario para las personas físicas.

ZELENSKI RECLAMA EVITAR UNA "EXCLUSIÓN POLÍTICA" DE LAS SANCIONES

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a Letonia y al resto de socios europeos sus esfuerzos para mantener "el frente jurídico" contra la invasión rusa, pocas horas antes del acuerdo alcanzado en Bruselas, y ha reclamado aumentar la presión sobre Moscú, en particular contra quienes "facilitan la guerra de Putin" y se benefician de la agresión.

"El mundo no necesita una exclusión política de las listas, sino una renovación oportuna e incondicional de las sanciones individuales", ha defendido Zelenski en un mensaje en redes sociales, en el que ha sostenido que los responsables deben permanecer sancionados mientras continúe la guerra y hasta que Moscú participe en "negociaciones de paz serias" y dé pasos concretos para poner fin a la invasión.

"Cada crimen contra los ucranianos pacíficos tiene un nombre. Y mientras esta guerra continúe, esos nombres deben estar en las listas de sanciones", ha remachado.