El PP tacha de "inaceptable" que el Gobierno "modifique a más de dos horas" el trayecto de tren Huelva-Sevilla

El secretario general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha tachado de "inaceptable" que el trayecto ferroviario entre Huelva y Sevilla, de poco más de 90 kilómetros, "tarde más de dos horas en realizarse", después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya modificado el servicio.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha señalado que es "injustificable" que en el siglo XXI para un recorrido de apenas 90 kilómetros los onubenses "tengan que emplear, en algún trayecto más de dos horas, con los nuevos horarios que impone el Ministerio de Trasportes, lo que supone el doble de tiempo que en coche".

"Este nuevo castigo del Gobierno de Sánchez a la provincia de Huelva afecta directamente a los trabajadores onubenses, a los estudiantes, a empresarios, a profesionales y, sobre todo, a familias que necesitan hacer ese trayecto entre las dos provincias", ha criticado.

En esta línea, ha lamentado que "mientras Pedro Sánchez viene a Huelva para hablar de modernización, del Valle del Hidrógeno Verde, su gobierno modifica la duración de los trenes de media distancia entre Huelva y Sevilla perjudicando precisamente la competitividad de Huelva y, afectando directamente a sus empresas".

La secretaria general ha reclamado al Gobierno socialista que "deje de castigar" a Huelva y ha exigido "compromiso real con la mejora de las infraestructuras que los onubenses llevan reclamando años", y en concreto, en cuanto a la situación ferroviaria la ha calificado de "especialmente discriminatoria con otros territorios de España".