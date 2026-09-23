Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, alerta por nuevas entradas y frontera

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescata a un migrante avistado frente a la playa del Tarajal, a 2 de enero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta, en 318 los que han sido expulsados y en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha detallado que, desde el 10 de agosto, son 6.791 los migrantes que han retornado a Marruecos. Así, ha concretado que este mismo lunes lo hicieron 222 y en la última semana 1.309.

Sigue en directo última hora de la crisis migratoria en Ceuta: