Adelante Andalucía emplaza al PP-A a "negociar" algunas de sus 216 enmiendas al Presupuesto 2026

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha animado este miércoles al PP-A --grupo que respalda al Gobierno de la Junta con su mayoría absoluta en el Parlamento-- a "sentarse a negociar" con su formación al menos algunas de las 216 enmiendas que ha presentado al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que se tramita actualmente en la Cámara andaluza, desde el convencimiento de que "alguna buena idea habremos tenido".

Así lo ha apuntado el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha detallado que las 216 enmiendas presentadas por su grupo "proponen una modificación de 1.327 millones de euros" en el montante global del Presupuesto, y ahora habrá que ver con "cuántas el PP-A al menos se sienta a negociar", o si el PP-A "sigue" con una "dinámica de soberbia permanente en la cual ninguna idea le parece buena".

"No todo el mundo está equivocado todo el tiempo", y "al menos una idea buena habremos tenido, digo yo", ha razonado José Ignacio García, que ha detallado que Adelante plantea entre otras cuestiones "un cambio del modelo fiscal" que actualmente aplica el Gobierno del PP-A para pasar a otro con "impuestos mucho más justos".

En esa línea, ha defendido que "hace falta que gente que paga muchos impuestos pague menos, y otra gente que paga muy poquito empiece a pagar más", y para eso desde Adelante creen que "hay que recuperar los impuestos del Patrimonio, de Sucesiones y de transmisiones patrimoniales, así como modificar el impuesto a las grandes fortunas", según ha abundado.

También ha explicado que otras de las enmiendas del Grupo Mixto-Adelante Andalucía se centran en áreas como la educación, la sanidad y la vivienda, y en materia educativa creen que "hace falta una modificación para ir revirtiendo los conciertos, para que haya una apuesta decidida por la educación pública, para mejorar la atención al alumnado con necesidad de específico apoyo educativo y bajar la ratio", algo que, "además, supondría una oportunidad de empleo y solucionar problemas como, por ejemplo, el de los intérpretes" de lengua de signos, según ha agregado.

Y en materia de sanidad, desde Adelante plantean "un rescate a la sanidad pública andaluza", del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "por 450 millones" de euros, así como "un plan especial para reestructurar todo el sistema de cribado de cáncer", garantizando que "la gestión sea 100% pública", y que éste se realice "en un acto único".

"Creemos que hace falta acelerar todo ese proceso" que incluye la realización de pruebas como mamografías, biopsias, ecografías, y "para ello hace falta un plan de contratación del personal", garantizando además "una cierta estabilidad" a esos profesionales, según ha continuado relatando el portavoz de Adelante.

Al respecto, José Ignacio García ha avanzado que en el Debate sobre el estado de la Comunidad que comienza este jueves en el Parlamento desde Adelante van a advertir a la Junta de que "se siguen ofreciendo contratos de 15 días a los profesionales sanitarios, de 20 días, de un mes, algo que, en su opinión, "tiene que cambiar", de ahí que algunas de sus enmiendas al Presupuesto se orienten a dicho fin, según ha agregado.