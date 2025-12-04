Adelante Andalucía y la nieta de Blas Infante abogan por un andalucismo "útil" y piden "pan, civismo y cultura"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la nieta de Blas Infante María Jesús Naranjo Infante durante la charla moderada por Pilar González. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la nieta de Blas Infante María Jesús Naranjo Infante han participado este jueves en una charla moderada por Pilar González, bajo el título 'Los 4D, pasado y futuro', en el Parlamento andaluz. Durante el encuentro se ha vinculado la historia del andalucismo con los retos actuales de la región, se ha defendido un andalucismo "útil" y se ha reclamado "pan, civismo y cultura" para el futuro de la comunidad.

García ha explicado que desde su formación trabajan para "recoger la herencia del andalucismo y convertirla en una herramienta útil". En sus palabras, "el andalucismo no es una medalla para que nadie la luzca ni un jarrón para que quede bonito y no se use; tiene que ser una herramienta para el día a día, que permita analizar la realidad de esta tierra y, a partir de ahí, buscar soluciones".

En la charla se han abordado también los retos de futuro y el portavoz andalucista ha recordado que desde el 4 de diciembre de 1977 "han cambiado muchas cosas sin embargo Andalucía sigue siendo una tierra con desigualdades y tareas pendientes". "Este pueblo no puede seguir condenado al paro, la igualdad o la emigración", ha subryado, para afear las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en las que "ha hecho un relato irreal, ha llegado a decir que en la Andalucía actual no se ha tenido que ir nadie, no sé con quién se juntará pero que se pase por los hospitales de Madrid"

Por su parte, Naranjo Infantes ha querido recordar los retos que enfrenta Andalucía en materia de medio ambiente y cambio climático, y ha lamentado que la región "podría haber sido pionera en muchas cuestiones y nunca lo fuimos".

Dado que el acto se ha centrado en el futuro, los jóvenes también han tenido un papel protagonista. Así, se han abordado los nuevos fenómenos culturales andalucistas, que, según la formación política, "tienen mucho que ver con una fuerte ola juvenil que está transformando y adaptando símbolos tradicionales, haciéndolos más accesibles y populares para la mayoría".

Como cierre, los ponentes reflexionaron sobre una: "¿Cómo sería una Andalucía diferente dentro de 50 años?". Al respecto, García ha expresado su deseo de una región donde "se pudiera vivir y ser felices", añadiendo que "ojalá una Andalucía que les diera un poquito de miedo a los que mandan en Madrid, que no solo sirva para hacerles reír". Por su parte, Naranjo Infante ha resumido su visión en tres palabras: "pan, civismo y cultura".