Adelante pide "aprovechar la oportunidad" el 29N de "parar" a PP y Vox y "negociar al nivel de Junts" en el Congreso

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Durante el acto de inicio de campaña celebrado en el Paseo de la O de Sevilla. (Foto de archivo).- ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este lunes la "capacidad" de la formación que lidera para "parar" en las urnas a la "derecha y la extrema derecha", en referencia a PP y Vox, y ha llamado por ello a aprovechar esta "oportunidad histórica" que, a su juicio, se presenta ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Es un mensaje que el dirigente de Adelante ha trasladado en una atención a medios previa a un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el marco de la campaña de las referidas elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante dicho encuentro, García se ha mostrado "ilusionado" con la posibilidad de que su partido obtenga una representación parlamentaria que le permita "negociar al nivel de Junts" en el Congreso de los Diputados.

"Yo creo que le vamos a parar los pies a la derecha, a la extrema derecha, y en ese momento los diputados de Adelante Andalucía van a decir vale, ahora vamos a hablar y vamos a negociar", ha señalado García quien ha fijado la derogación de la ley mordaza, inversiones en infraestructuras y mejoras de las condiciones laborales como bases para una futura negociación.

Unas propuestas, como es el caso de las inversiones en infraestructuras ferroviarias, que según García, "tienen que venir con un plan, un plazo y con dinero". "Vamos a empezar a poner las bases para invertir en un sistema ferroviario andaluz, público y en condiciones", ha subrayado.

"Eso va a ser el hecho diferencial" y "lo que va a permitir que paremos los pies a la derecha y a la extrema derecha", según ha abundado José Ignacio García, que ha reivindicado así "esa capacidad" que, en su opinión, "está demostrando Adelante Andalucía de movilizar a la gente" en esta comunidad autónoma, y ha sostenido que "es lo que necesitaba la izquierda, porque a la derecha, a la extrema derecha, se le para con una izquierda nueva, diferente, que en este caso es Adelante Andalucía", según ha continuado.

José Ignacio García ha hablado así de "una oportunidad histórica" que, a su juicio, hay que "aprovechar", tras lo que ha avisado además de que desde Adelante quieren que en esta campaña "se hable de la vida real de la gente", y no "tanto del politiqueo y de las pamplinas que hay muchas veces en la política, sino de las preocupaciones reales, del precio de los alimentos, de la vivienda, de los salarios, de la jornada, de la conciliación, de lo que preocupa realmente de todos los días", ha agregado.

En ese punto, ha trasladado que desde Adelante entienden que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "debe subir hasta al menos 1.600 euros en 14 pagas, y además debe establecerse que, por ley, tiene que estar indexado, tiene que subir conforme sube el IPC", de forma que "no puede depender del Gobierno de turno" ni "de una negociación con la patronal", ha remarcado para defender que "si sube el precio de la vida tiene que subir" el SMI.

ADELANTE VA A ENTRAR EN EL CONGRESO "POR TODAS LAS PROVINCIAS"

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, ha augurado que Adelante Andalucía va a "entrar" en el Congreso de los Diputados tras las próximas elecciones de "manera espectacular", y lo va a hacer "por todas las provincias", tras lo que ha sostenido que lo que "ahora mismo, en este momento de la campaña, se está dilucidando es si el PP y Vox crecen, o crece Adelante Andalucía".

"Nosotros somos la única novedad de la campaña, lo que está permitiendo movilizar a la gente, lo que está permitiendo que haya mucha gente que tiene claro que no quiere que gobiernen el PP y Vox, pero que a lo mejor no se siente movilizado para votar a la izquierda", ha continuado el portavoz de Adelante antes de insistir en apostillar que "a la derecha" y "a la extrema derecha se le para con una izquierda nueva, diferente, que en este caso es Adelante Andalucía", según ha zanjado.

En paralelo, García ha puesto en valor a las "caras nuevas" que son cabeza de lista en las provincia andaluzas. "Creo que un poquito de aire fresco y de caras nuevas en la izquierda es fundamental. Y creo que es una virtud de Adelante. Liderazgos corales, gente que viene hasta un tiempo en la política y después, como Teresa, se vuelve al instituto", ha explicado.