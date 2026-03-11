Adelante Andalucía pide explicaciones a la Junta por el cobro del comedor en un centro granadino cerrado por el temporal

La portavoz de Adelante Andalucía, Inma Manzano. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional después de que familias del CEIP Alamedas del Genil, en Villanueva Mesía (Granada), alertaran de que les pretenden cobrar el servicio de comedor correspondiente a varios días del mes de febrero en los que el centro permaneció cerrado por el temporal.

Según han trasladado las familias a la formación andalucista, la empresa quiere facturar esos días pese a que el alumnado no pudo acudir al centro y, por tanto, el servicio de comedor no se prestó.

El cierre del colegio fue decretado por las autoridades a causa del temporal que afectó a la zona, una circunstancia totalmente ajena tanto al alumnado como a sus familias, según recalcan desde Adelante Andalucía.

En el caso de Villanueva Mesía, el temporal provocó además graves incidencias en el propio centro educativo. El edificio de Infantil del CEIP Alamedas del Genil llegó a inundarse, quedando varias instalaciones llenas de agua y barro.

Ante esta situación, Adelante Andalucía ha solicitado explicaciones a la Junta para que aclare si es legal o procedente cobrar a las familias por un servicio que no se prestó y qué medidas piensa adoptar para proteger a los usuarios del comedor escolar.

La portavoz de Adelante Andalucía, Inma Manzano, ha criticado la situación y ha reclamado una solución inmediata para las familias afectadas.

"Es absolutamente injusto que se pretenda cobrar a las familias por un servicio que no se ha prestado. Los colegios estuvieron cerrados por un temporal y los niños no pudieron acudir, por lo que no tiene ningún sentido que ahora se les pase la factura", ha señalado.

Manzano ha recordado además que en Villanueva Mesía el temporal provocó incluso inundaciones en el propio centro educativo.

"Mientras las familias estaban preocupadas por los daños en el colegio y por una situación excepcional, ahora se encuentran con que quieren cobrarles el comedor de unos días en los que los niños ni siquiera pudieron ir a clase", ha añadido.

Desde Adelante Andalucía exigen a la Consejería que aclare la situación y garantice que ninguna familia tenga que pagar por un servicio que no se ha prestado.