Adelante Andalucía preguntará por la integración en el SAS de trabajadores de gestión telefónica de urgencias

El diputado de Adelante Andalucía Javier Montes se reúne con trabajadores de gestión telefónica de urgencias en el SAS. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Adelante Andalucía tiene previsto preguntar el próximo jueves, 15 de octubre, en una comparecencia en comisión del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), por la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los trabajadores de gestión telefónica de urgencias.

Así lo ha anunciado este jueves el grupo de Adelante Andalucía en una nota al hilo de una reunión que el diputado Javier Montes ha mantenido con delegadas del sindicato CSIF que representan a las gestoras telefónicas de urgencias y emergencias, "trabajadoras de primera línea del servicio sanitario que, pese a ello, están subcontratadas por la empresa Ilunion", según han apostillado desde Adelante.

Los trabajadoras "han transmitido al diputado de Adelante Andalucía las precarias condiciones laborales en las que se encuentran", y han reivindicado su "inclusión dentro del SAS", según han detallado desde la misma formación.

De igual modo, desde Adelante han explicado que los trabajadores de este sector han denunciado estar encuadrados en convenios de telemarketing que "no reflejan la responsabilidad, cualificación y carga emocional inherente a esta labor".

"No se entiende que quienes están en primera línea de atención a nuestras emergencias extrahospitalarias estén en una sala de coordinación donde el resto del personal es público; no se entiende que ellas sean trabajadoras de una empresa privada, una multinacional como Ilunion, que las tiene explotadas y precarizadas", ha criticado Javier Montes.

Adelante Andalucía ha urgido la integración de este personal en el SAS en un momento "muy propicio para esto", teniendo en cuenta que la Junta "está actualmente trabajando en un decreto que se encuentra en fase de negociación, y que regulará la asistencia sanitaria de urgencias extrahospitalarias y la integración del 061 y los SUAP, coyuntura que los gestores telefónicas quieren aprovechar".

Desde Adelante han explicado además que la licitación con Ilunion finaliza en abril de 2027, con la posibilidad de un año de prórroga, acción que las trabajadoras "quieren evitar".

Entre sus reivindicaciones figuran "la eliminación de las limitaciones contractuales que impiden acceder a jornadas completas, el aumento de la plantilla y la creación de una categoría profesional específica acorde con las funciones que realmente desempeñan".

Todo ello, sostienen, pasa por reconocer que su labor es "una función esencial dentro del sistema sanitario público de urgencias y emergencias". "No entendemos cómo puede ser que tengan el convenio de telemarketing, que tengan unos pluses de nocturnidad y de festivos irrisorios, y que desde hace 20 años la empresa esté haciendo contrataciones parciales para tenerlas a su entera disposición para cuando les haga falta cubrir una baja", ha manifestado Montes.

"Desde Adelante Andalucía apoyamos su reivindicación de que sean un personal integrado en el SAS, y vamos a llevar este tema a la comisión de Sanidad de la próxima semana para preguntarle al consejero, y que nos responda si pretende integrarlas como personal público", ha concluido Javier Montes.