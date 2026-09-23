Adelante Andalucía traslada a UGT y CCOO su apoyo a las movilizaciones del 1 de octubre en torno a las personas mayores

Reunión de representantes de Adelante Andalucía y de la Federación de Pensionistas de CCOO de Andalucía y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Adelante Andalucía Javier Montes se ha reunido este miércoles con la Federación de Pensionistas de CCOO de Andalucía y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Andalucía para "escuchar sus peticiones, que serán reivindicadas en una movilización que tendrá lugar el 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores", y que contará con el apoyo de dicha formación.

Así lo han indicado desde Adelante en una nota en la que han explicado que, además de "demandar una sanidad pública y universal y atención a la soledad no deseada", los sindicatos ponen "especial atención a las largas esperas para recibir la prestación de dependencia y la falta de plazas en residencias públicas".

Javier Montes ha remarcado que estas reivindicaciones se producen en "una situación en la que tenemos más de 430 días de espera para una prestación de dependencia, en la que faltan 30.000 plazas en residencias públicas, y en la que cada mes mueren cientos de personas esperando una valoración o una prestación por la dependencia".

A pesar de la reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso que reduce a tres meses el plazo máximo legal para resolver las solicitudes de reconocimiento de dependencia, el plazo de espera en Andalucía se encuentra "a la cola del Estado español, con 430 días de espera", han incidido en advertir desde Adelante.

Por ello, desde Adelante instan "a la Junta de Andalucía a garantizar la ley de dependencia, a cumplir los plazos y a garantizar que las personas que necesitan a lo público sean atendidas correctamente".

Adelante ha manifestado su "apoyo a todas las movilizaciones, que se llevarán a cabo el 1 de octubre" a las 11,00 horas de la mañana en todas las capitales de las provincias andaluzas. "Nosotros hacemos nuestras esas reivindicaciones, les apoyamos y estaremos presentes en las manifestaciones del próximo día 1 de octubre", ha confirmado Javier Montes.