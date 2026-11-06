Adelante asegura que los presupuestos "sirven para lavar la imagen de Moreno": "Privatización, pelotazo y propaganda"

Las diputadas de Adelante Andalucía, Mari García y Mariví Serrano, registran la enmienda a la totalidad a los presupuestos andaluces para 2027. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado este viernes su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Presupuesto para Andalucía de 2027. La formación ha asegurado que las cuentas para el próximo año "sirven para lavar la imagen de Moreno Bonilla en lugar de mejorar la vida cotidiana de los andaluces".

"Cada partida debe medirse por su efecto sobre la vida real de la gente: si reduce las listas de espera, si baja las ratios en las aulas, si facilita el acceso a una vivienda digna, si protege el empleo y mejora su calidad, si proporciona las infraestructuras necesarias para un desarrollo sostenible", ha defendido la diputada Mari García.

En este sentido, la formación ha puesto en valor la importancia de una política fiscal que "redistribuya la riqueza entre la ciudadanía". "En estos presupuestos vemos esa carencia, pues se han basado más en limpiar la imagen del señor Moreno Bonilla, quien realmente nos ha entregado, a los ciudadanos y ciudadanas andaluces, a sus socios de Vox", ha explicado García.

La diputada ha criticado que los presupuestos presentados "ni siquiera contemplen la subida real del IPC". "Lo que vemos realmente es que estos presupuestos, en vez de como tener una subida como nos quieren vender, lo que tienen es un decrecimiento enorme porque no contemplan la subida real del IPC", ha indicado.

Por su parte, la parlamentaria Mariví Serrano ha destacado el "desmantelamiento" de lo público y la transferencia de los recursos del pueblo andaluz "a manos del sector privado". "El PP se ha abonado a tres "pes" en estos presupuestos: privatización, pelotazo y propaganda", ha criticado Serrano.

"La privatización, por mucho que ellos quieran decir que no, es evidente cuando no se disminuye ni un solo euro en los conciertos sanitarios, cuando no se disminuyen los conciertos en educación, cuando los servicios cada vez tienden a ese eufemismo que ellos usan de 'colaboración público-privada'", ha explicado Serrano.

Adelante Andalucía ha criticado que el PP "blinda a las grandes fortunas" con la bonificación de Sucesiones y Donaciones y con la del Impuesto sobre el Patrimonio. "Las bajadas de impuestos que el PP propone es precisamente para las rentas más altas, para aquellos 12.000 ricos de Andalucía que han visto incrementado su patrimonio desde el año 2023 en un 25%, no para la clase trabajadora", ha lamentado Serrano.

"La fachada de moderación del PP en esta legislatura es cada vez menos sostenible gracias al pacto con Vox, quienes lo están dejando cada vez más en evidencia. No es ni más ni menos que una continuidad de las políticas que ya venían desarrollando solo que ahora son más patentes, más evidentes", ha concluido Serrano.