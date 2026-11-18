La candidata al Congreso por Granada de Adelante Andalucía, María Alcantud, y el portavoz de la formación andalucista, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, han visitado Baza en su ruta electoral por toda la provincia. Desde este lugar, han realizado dos reclamaciones en el ámbito de los transportes y cultural: la recuperación de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca y la devolución de la Dama de Baza a la ciudad.

Así, por un lado, Alcantud ha anunciado la importancia de recuperar la línea histórica Guadix-Baza-Almanzora-Lorca como parte del proyecto de conectar Andalucía con un sistema ferroviario de calidad, accesible y con gestión pública andaluza.

"Una de las primeras medidas que llevaremos cuando estemos en el Congreso será la reapertura de la línea histórica Guadix-Baza-Almanzora-Lorca porque necesitamos vertebrar nuestros territorios, necesitamos que la zona norte de la provincia de Granada deje de estar muerta y necesitamos hacernos cargo también en la Junta de nuestras competencias ferroviarias", ha explicado.

"QUE NOS DEVUELVAN LA DAMA DE BAZA A BAZA"

García, por su parte, ha añadido la intención de la formación andalucista de izquierdas de recuperar la Dama de Baza para la ciudad del norte de la provincia.

"Pedimos que nos devuelvan la Dama de Baza a Baza, al lugar donde hace décadas que debería estar, donde hay un museo para que esté, algo que todos los gobiernos que han pasado por el gobierno central han olvidado. Creemos que es un ejemplo más del expolio, del extractivismo, de cómo a los andaluces nos quitan nuestros recursos económicos, de infraestructura, políticos, mediáticos y también culturales", ha manifestado García.

En cuanto a la petición del apoyo a la candidatura de Adelante, García ha sido rotundo sobre la importancia de Baza y de toda la provincia de Granada para la formación andalucista en las próximas elecciones del 29N: "O consigue un diputado más el PP o Vox, o lo consigue Adelante Andalucía. Aquí se está disputando si le paramos los pies a la derecha y a la extrema derecha o se consigue una diputada andalucista en la provincia de Granada", ha dicho.

El líder de Adelante ha dicho que de salir electa por la provincia la candidata María Alcantud, el Congreso va a ganar "una diputada que va a representar los intereses de la provincia de Granada, de la clase trabajadora de Granada".