SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Cantabria y tres en Asturias en una macroperación contra el tráfico de drogas coordinada por el Juzgado de Instrucción de San Vicente de la Barquera (actualmente denominado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia), según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

En la operación, que se desplegó desde primera hora del martes, han participado un centenar de efectivos de la Benemérita de ambas comunidades autónomas.

En el marco de esta operación se han practicado ocho registros en Cantabria, en la zona de Liébana, Torrelavega, Suances, Reocín y Val de San Vicente en los que se ha incautado droga, dinero en efectivo y armas de fuego, y otros tres en Asturias.

En cuanto a los detenidos, el mismo día comenzó a tomárseles declaración. Fuentes de la Benemérita han señalado que hay secreto de las actuaciones.

"No vamos a parar hasta limpiar las calles de Cantabria de droga. Es una prioridad máxima de la Guardia Civil y la Policía Nacional", afirmó el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a RNE, recogidas por esta agencia, tras dar a conocer esta operación.

El representante del Estado en Cantabria agradeció el trabajo que "continuamente" realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar la seguridad y acabar con el crimen organizado del tráfico de drogas".