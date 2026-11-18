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MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI), previsto para este jueves 19 de noviembre, no solo supone uno de los acontecimientos más esperados de la industria del videojuego. La llegada de la nueva entrega de Rockstar Games también ha puesto el foco en su posible impacto sobre la economía de Estados Unidos, desde la productividad de las empresas y las bajas laborales hasta las expectativas comerciales y bursátiles.

Según las estimaciones de Sensor Tower recogidas por la plataforma de inversión XTB, las reservas digitales de GTA VI alcanzarían los 10,3 millones de copias, con unos ingresos de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Expertos consultados por 'Bloomberg' estiman que el estreno de GTA 6 podría costarle unos 1.000 millones de dólares (908,6 millones de euros) a la economía de EEUU en su debut.

El economista José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, explicaba a 'Bloomberg' que el lanzamiento de este videojuego podría disparar el absentismo laboral. Incluso ya se habla del término 'GTA flu' en Estados Unidos, lo que en español sería 'Gripe GTA'.

¿PUEDE GTA 6 AFECTAR A LA ECONOMÍA DE EEUU?

La encuesta realizada por el medio especializado en videojuegos IGN muestra que casi la mitad de los lectores planea ausentarse del trabajo para jugar. En concreto, más de 39.000 participaron en la encuesta, entre ellos, el 46,5% afirmó que se tomaría el día libre para jugar GTA 6, ya sea usando sus días libres o reportándose enfermo el día del lanzamiento.

BambooHR, compañía estadounidense especializada en software de recursos humanos, ha detectado que las solicitudes de permisos laborales para el 19 de noviembre son casi un 13% superiores a las registradas en jueves de 2024 y 2025. El análisis utiliza datos agregados de su plataforma correspondientes a más de 3,4 millones de empleados estadounidenses.

En España, el fenómeno también se refleja en las solicitudes de permisos. La plataforma internacional de recursos humanos Remote ha registrado un aumento del 44% en los días libres solicitados para el 19 de noviembre frente al mismo jueves de 2025 entre los empleados a tiempo completo que utilizan su servicio. De esta forma, España registró el cuarto mayor incremento de solicitudes.

Remote cifra en un 32% el incremento mundial de las solicitudes para esa jornada en tiempo real. La compañía aclara que sus datos proceden de los permisos registrados en su propia plataforma y no representan al conjunto de trabajadores de cada país.

¿CÓMO AFECTA GTA 6 A LAS ACCIONES DE TAKE-TWO?

El estreno también pone a prueba las expectativas de los inversores sobre Take-Two Interactive. En su análisis, XTB advierte de que un videojuego puede batir récords comerciales y, aun así, provocar caídas en Bolsa si los resultados no superan lo que el mercado ya esperaba.

Para ilustrarlo, la firma compara el comportamiento de las acciones de Take-Two durante cuatro lanzamientos de la franquicia analizados desde comienzos de siglo. Según sus cálculos, los títulos subieron de media aproximadamente un 0,5% durante la jornada del estreno y un 4,3% durante la semana posterior, aunque con diferencias importantes entre entregas.

XTB destaca el caso de GTA V, cuyas acciones cayeron alrededor de un 2% el día del lanzamiento antes de recuperar terreno durante la semana siguiente. GTA IV, por su parte, terminó la semana posterior al estreno en negativo.

Para la plataforma de inversión, "el estreno dura unos días, la rentabilidad de esta inversión se decidirá durante años". Por ello, señala que el atractivo estará en la duración del negocio.