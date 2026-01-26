Adelante cree "que hace falta un milagro" para investigar al PP tras archivo en Sevilla de causa por contratos del SAS

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha considerado este lunes "para que se investigue al Partido Popular hace falta un milagro" ante el auto de archivo de las diligencias previas 2476/2024 que se seguían en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que este domingo adelantó Abc de Sevilla.

"En este país siempre pasa lo mismo", ha proclamado García en declaraciones a los medios en Sevilla tras una reunión con representantes del sindicato CGT del sector ferroviario, quien ha inferido de ese archivo judicial sobre el SAS en un juzgado de Sevilla tiene que ver con que "hay gente que está blindada en la justicia".

El portavoz de Adelante ha instado a que los dirigentes del Partido Popular "debería entender que esto no es ninguna aval a su política sanitaria" por cuanto ha esgrimido en este sentido que "la crisis de los cribados están ahí" y "todavía no sabemos cuántas mujeres han desarrollado cáncer" tras las crisis de las mamografías no concluyentes del programa de cribado de cáncer de mama.

Ha advertido de igual forma que "tenemos dos millones de andaluces en lista de espera", así como ha apelado a que "sigue habiendo casos de corrupción relacionados con la sanidad en los juzgados".

Aludía así José Ignacio García a las diligencias previas que se siguen un juzgado de Cádiz sobre el fraccionamiento de contratos sanitarios y donde se aguarda el informe de peritación que haga la Intervención General del Estado (IGAE), así como a la reciente apertura de unas diligencias previas en Córdoba por contratos menores.

"Si el Partido Popular lo que va ahora es a sacar pecho, es decir, que lo hacen todo fantástico, no se están enterando de nada de lo que pensamos los andaluces y andaluzas normales", ha remachado su reflexión en este sentido.

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, ha procedido en un auto fechado el 22 de este mes a decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que "no existen indicios de la perpetración de delito" y, por ello, "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".

El juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento".