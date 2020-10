Adelante critica el "caos organizativo" para atender "adecuadamente" a las personas mayores en el SAS

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía y miembro de la Comisión de Salud del Parlamento María Gracia González ha criticado este miércoles "el caos organizativo que existe en el SAS --Servicio Andaluz de Salud--, sobre todo en Atención Primaria, para atender adecuadamente a las personas mayores", colectivo "vulnerable" por ser pacientes con enfermedades crónicas o con varias patologías "en muchos casos", y por su avanzada edad.

Así lo ha indicado la parlamentaria en un comunicado en la que ha alertado de que "existe un riesgo real de empeoramiento de patologías que incluso puede acabar en la muerte", ante el que la Junta de Andalucía "debe reunirse con quienes conocen desde dentro el funcionamiento de los servicios sanitarios", que son "los propios trabajadores", a través de los sindicatos.

Por eso, Adelante propone la creación de "un foro para tratar esta cuestión, así como las derivadas de una gestión de la crisis sanitaria que deja mucho que desear para profesionales y pacientes, cuyas consecuencias pueden ser fatales si hablamos de personas mayores", según ha apostillado la diputada.

Y es que, según ha abundado, este paciente se encuentra, por una parte, ante la "dificultad de concertar una cita médica, como le ocurre a toda la ciudadanía andaluza, pero que en el caso de este sector poblacional lleva a que, a veces, dejen de acudir al médico porque no consigan la cita, y ante el miedo por el coronavirus y su falta de conocimientos ante las nuevas tecnologías, estén enfermos y no sean atendidos, lo que puede derivar en consecuencias fatales", según ha insistido.

Por otro lado, al ser una población de riesgo, "se hace necesario un plan organizativo concreto para saber cómo atender a personas de esta franja de edad, como por ejemplo ocurre con la campaña de vacunación de la gripe", en la que, "tal y como dicen desde UGT, la organización y el control brillan por su ausencia", según ha añadido.

La diputada 'anticapitalista' también ha incidido en "la necesidad de reforzar las plantillas de los sanitarios con especial contundencia en Atención Primaria", y al hilo ha subrayado que la consulta de enfermos crónicos o con varias patologías es otro servicio que corresponde al personal de enfermería de este servicio básico, "ya de por sí desbordado por las nuevas funciones adjudicadas a raíz de la pandemia por Covid 19". Son consultas que siguen funcionando pero que, "ante la reestructuración de los servicios y de las funciones del personal, se ven perjudicadas", según ha advertido.

Igualmente, aunque se hacen visitas a domicilio, "hay muchas menos consultas presenciales, por no decir ninguna, hecho que con este grupo de edad hay que saber manejar adecuadamente, porque muchos mayores, si no son tratados de forma directa y presencial, no pueden ser bien diagnosticados", según ha apuntado la diputada de Adelante antes de alertar de que "se avecina un invierno en el que el Covid 19 estará muy presente, y la Consejería de Salud sigue jugando a la improvisación también con este grupo de población", según ha criticado.

"Es evidente que seguimos sin suficientes médicos, personal de enfermería y, en general, relacionado con el sector sanitario, hecho que se revierte dedicando el siete por ciento del PIB andaluz a Sanidad", según ha continuado antes de apostillar que, mientras tanto, "tenemos que escuchar a los profesionales".

Al hilo, ha sostenido además que "los nuevos contratos que dice la Junta que se van a hacer para el invierno no lo son como tal, puesto que son a profesionales que estaban ya ejerciendo en este mes", por lo que "no hay un refuerzo real sino una continuación".

Además, la Junta "debe escuchar a los facultativos y facilitar que puedan doblar su jornada los médicos que tienen listas de espera de más de tres días, para que tengan la opción de atender mejor a sus pacientes, algo que ha empezado a hacerse tímidamente, al margen de contratar a más profesionales", según ha agregado la diputada de Adelante antes de matizar que "no es la solución, pero empecemos a escuchar a los trabajadores para organizar mejor los recursos existentes, sin olvidar los cambios estructurales que no pueden demorarse más", ha concluido.