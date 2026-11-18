El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Granada. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hablar de "garrapateros" al hacer unos comentarios sobre la etapa de gobiernos socialistas en Andalucía durante un mitin.

"Yo entiendo que tener un ático multimillonario pagado por los trabajadores madrileños era una oportunidad de oro para llevárselo calentito y se le ha frustrado. Lávese la boca antes de hablar de los andaluces. Que por cierto, somos gente que también con su esfuerzo, con su talento y con sus manos ha construido Madrid", ha señalado este miércoles en una atención a los medio en Granada.

En esta línea, ha asegurado que "muchos trabajadores andaluces han tenido que ir a Madrid por culta del centralismo injusto". "Se han tenido que ir por culpa de un sistema capitalista injusto, por culpa de un centralismo injusto que hace que Madrid se lleve todos los recursos y sea la gente de Andalucía la que tenga que emigrar a Madrid y no al revés. Eso es culpa también de Ayuso y su partido", ha remarcado.

Ante esta situación, García ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "esté callado ante los insultos" de Ayuso. "Si esto lo hubiera dicho un catalán, Moreno Bonilla convoca un pleno extraordinario. Si esto lo dice alguien del Partido Socialista, Moreno Bonilla está en todas las televisiones. Pero como lo ha dicho su jefa Ayuso, está calladito", ha remarcado.